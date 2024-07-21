Правые критикуют: подоходный налог для предприятий губителен для экономики

«Это все же переломный момент для конкурентоспособности Эстонии, когда после 20 лет для предприятий вновь фактически вводится подоходный налог. Это очень плохое сообщение для эстонской экономики, которая находится в худшем положении в Европе и уже более двух лет в спаде», - прокомментировала Перлинг.

Перлинг сообщила, что Партия правых предложила три условия, которые были бы значимыми в этом коалиционном соглашении. «Во-первых, следует немедленно сделать видимым бюджет, основанный на расходах, чтобы можно было сказать, где можно сэкономить и какие статьи идут на расходы на оборону. Но этого нет», - сказала она.