В США 12-летняя девочка задушила свою 8-летнюю двоюродную сестру из-за ссоры по поводу мобильного телефона

Перевод: Сергей Светлов

По данным прокуратуры, камера наблюдения зафиксировала убийство, которое произошло 15 июля в доме бабушки девочек в городе Хамбольдт, штат Теннесси, сообщает информационное агентство AP.

На записи видно, как старшая из детей использовала постельное белье, чтобы задушить младшую, когда та спала на верхней койке двухъярусной кровати, заявил окружной прокурор округа Гибсон Фредерик Эйджи.

После того, как 8-летняя девочка умерла, старшая, по словам Эйджи, привела тело жертвы в порядок и переложила его в другую позу.

Родственник девочек рассказал WREG-TV, работающему в Мемфисе, что дети, приехавшие в гости к бабушке, ранее спорили из-за мобильного телефона.

12-летней девочке предъявлены обвинения в убийстве первой степени и в манипулировании доказательствами после того, как запись с камеры наблюдения попала в руки властей в среду.

«Из всех случаев насилия, которые рассматривались в моей прокуратуре, будь то совершенные взрослыми или несовершеннолетними, это один из самых тревожных», - написал окружной прокурор Эйджи в своем заявлении.

Он добавил, что подаст судье ходатайство о рассмотрении дела 12-летней девочки, которой в этом месяце исполнится 13 лет, как если бы она была взрослой. Это позволит назначить ей более длительное наказание, будь то лишение свободы или другие меры контроля, установленные судебным решением.