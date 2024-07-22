Еще в конце прошлого года в правительстве заговорили о так называемом налоге на безопасность. Пока никаких решений не принято, и проект налога только на стадии обсуждения. Rus.Postimees поинтересовался у нарвитян, слышали ли они об этом налоге, и что о нем думают.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Помещики дерутся, а с крестьянина перья летят»: что нарвитяне думают о вводе нового налога на безопасность?
По словам бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, новый налог должен покрыть развитие эстоноязычного информационного пространства, расходы по переходу на эстоноязычное образование, а также расходы на оборону.
В новом коалиционном договоре предусмотрено, что с начала 2026 года в рамках пакета налоговых повышений, называемого «налогом на безопасность», будет введен двухпроцентный налог на прибыль предприятий. Для многих нарвитян информация о налоге на безопасность стала новостью, но не неожиданностью.
Владимир
Про налог я не слышал, поэтому как-то комментировать конкретно его не могу. Но скажу, что правительству, наверное, виднее, как решить экономические проблемы в стране. К тому же мы много денег тратим на войну с Украиной, думаю, из-за этого у нас тоже с экономикой не очень.
Переход на эстонский язык обучения - это здорово, просто думать об этом надо заранее, а теперь хотят все успеть в короткие сроки, а платить за это должны граждане. Но, в целом, ситуация тяжелая. Мы должны помогать, а нам кто поможет?
Алена
Я вообще ничего не слышала про такой налог, но, думаю, что в очередной раз взять деньги с граждан для того, чтобы покрыть дыру в бюджете - это очень плохая идея. Я считаю, что в итоге это все сильно скажется на наших с вами кошельках.
Государство должно само думать о том, как позаботиться о гражданах, откуда им денег найти, я не знаю.
Эдуард
Какой еще налог на безопасность? Это я за оборону должен платить, что ли? Не стану спорить, оборона нужна, но только за нее государство должно платить, а не я. То же самое и с переходом на эстонский, это должно быть обязанностью государства.
А то у нас сейчас чем дальше, тем хуже, помещики дерутся, а с крестьянина перья летят. Ничего нового не происходит.
Когда мне в семье нужны дополнительные деньги, я думаю о том, откуда их взять. Я же не к маме за ними иду. Если не хватает своего дохода, значит надо уменьшать траты. Надо выбирать, оборону какой страны поддерживать. Я считаю, что поддерживать нужно свою страну.
Маритса
О новом налоге я слышала, но если он вступит в силу, что поделать? Не могу сказать, что это прямо очень хорошая идея, но если экономика страны находится в таком положении, то что еще нам остается? Если нам необходимо найти эти миллионы, и больше не откуда?
Сейчас новое правительство думает о том, откуда достать денег, буквально вчера читала новости и понимаю, что оно постоянно обсуждает возможные варианты, может быть, будут урезать бюджеты некоторых учреждений, но если урежут еще сильнее, могут начаться проблемы. В целом, время покажет.
Юрий
Я не очень много слышал о нововведении, но думаю, что налог на безопасность - это очень плохая идея. Во-первых я считаю, что переход на эстонский язык не пройдет так гладко, как хотелось бы.
Сейчас проверял CVkeskus.ee, учителей требуется целое море, найти никак не могут. Если деньги пойдут на оборону, то понятно, что все они отправятся в Украину.
Хороший вопрос - откуда сейчас государству взять деньги? Я считаю, что должны поднимать и поддерживать мелкое производство, потому что именно оно сейчас страдает, много банкротов, люди, фактически, уходят просто на улицу.
Анонимный нарвитянин
Еще один новый налог - это очень плохо. Чем чаще и больше повышаются налоги, тем более нищими мы с вами становимся. Ведь эти деньги идут из наших кошельков. Если уже пошли разговоры о том, чтобы с каждого проходящего границу брать по 25 евро, это нам о чем говорит?
Чем правительство там вообще занято? Чтобы дыру в бюджете закрыть, надо поднимать производство, поддерживать бизнес, а не просто вводить налоги.