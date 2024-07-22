ОПРОС НЕДЕЛИ «Помещики дерутся, а с крестьянина перья летят»: что нарвитяне думают о вводе нового налога на безопасность?

Эдуард. Фото: Диана Харламова

Эдуард

Какой еще налог на безопасность? Это я за оборону должен платить, что ли? Не стану спорить, оборона нужна, но только за нее государство должно платить, а не я. То же самое и с переходом на эстонский, это должно быть обязанностью государства.

А то у нас сейчас чем дальше, тем хуже, помещики дерутся, а с крестьянина перья летят. Ничего нового не происходит.

Когда мне в семье нужны дополнительные деньги, я думаю о том, откуда их взять. Я же не к маме за ними иду. Если не хватает своего дохода, значит надо уменьшать траты. Надо выбирать, оборону какой страны поддерживать. Я считаю, что поддерживать нужно свою страну.

Маритса. Фото: Диана Харламова

Маритса

О новом налоге я слышала, но если он вступит в силу, что поделать? Не могу сказать, что это прямо очень хорошая идея, но если экономика страны находится в таком положении, то что еще нам остается? Если нам необходимо найти эти миллионы, и больше не откуда?

Сейчас новое правительство думает о том, откуда достать денег, буквально вчера читала новости и понимаю, что оно постоянно обсуждает возможные варианты, может быть, будут урезать бюджеты некоторых учреждений, но если урежут еще сильнее, могут начаться проблемы. В целом, время покажет.

Юрий. Фото: Диана Харламова

Юрий