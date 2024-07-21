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В социальных сетях распространяется информация об аварии на российской АЭС, уровень радиации не повышен (1)

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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На Ростовской АЭС назвали информацию о ядерной аварии, распространяемую в социальных сетях, ложной. Иллюстративное фото.
На Ростовской АЭС назвали информацию о ядерной аварии, распространяемую в социальных сетях, ложной. Иллюстративное фото. Фото: YURI MALTSEV

В конце этой недели в канале Telegram начала распространяться информация о якобы произошедшей аварии на Ростовской атомной электростанции на юге России. Представитель станции опроверг эти слухи, а также данные публичных карт мониторинга радиоактивности не показывают повышения уровня радиации.

Пресс-секретарь Департамента окружающей среды Индрек Хирс заявил Postimees, что вся Эстония покрыта станциями радиационного мониторинга, и если бы в уровне радиации произошли изменения, департамент уже уведомил бы об этом общественность.

То же подтвердил и Центр радиационной защиты Литвы, который в пятничном пресс-релизе сообщил, что специалисты постоянно мониторят уровень радиации в Литве и никаких изменений не произошло.

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