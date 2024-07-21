В конце этой недели в канале Telegram начала распространяться информация о якобы произошедшей аварии на Ростовской атомной электростанции на юге России. Представитель станции опроверг эти слухи, а также данные публичных карт мониторинга радиоактивности не показывают повышения уровня радиации.