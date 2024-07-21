Эстонию на следующей неделе посетят пять круизных судов

Первым во вторник в Таллинн из Хельсинки прибудет лайнер Mein Schiff 1, который в этом сезоне сделает семь остановок в порту Ванасадам. 316-метровое судно под мальтийским флагом выполняет двухнедельный рейс, который начался и закончится в Киле.

Таллинн - пятый по счету порт захода в рамках рейса, который начался неделю назад. Незадолго до полуночи судно возьмет курс на Стокгольм, после чего сделает остановки в Стокгольме, Готланде и Гданьске, а затем вернется в Киль. Mein Schiff снова посетит Старый порт Таллинна 1 августа.

Вторым судном, прибывающим из Риги во вторник, станет 252-метровое судно AIDAdiva, которое вечером того же дня направится в Хельсинки. Судно под итальянским флагом совершает двухнедельный круговой рейс, который начался и закончится в Ростоке. В общей сложности судно стоимостью 315 миллионов евро посетит Эстонию шесть раз в этом круизном сезоне. AIDAdivat вернется в Старый порт в День восстановления независимости Эстонии, 20 августа.

В четверг остров Сааремаа посетит 181-метровое судно Nautica под флагом Маршалловых островов. Судно по прибытии из Хельсинки пробудет в островном порту до 18:00, а затем возьмет курс на Клайпеду. В этом и следующем сезоне Nautica больше не посетит Эстонию.