На предстоящей неделе Старый порт Таллинна и гавань на острове Сааремаа посетят в общей сложности пять круизных судов.
Эстонию на следующей неделе посетят пять круизных судов
Первым во вторник в Таллинн из Хельсинки прибудет лайнер Mein Schiff 1, который в этом сезоне сделает семь остановок в порту Ванасадам. 316-метровое судно под мальтийским флагом выполняет двухнедельный рейс, который начался и закончится в Киле.
Таллинн - пятый по счету порт захода в рамках рейса, который начался неделю назад. Незадолго до полуночи судно возьмет курс на Стокгольм, после чего сделает остановки в Стокгольме, Готланде и Гданьске, а затем вернется в Киль. Mein Schiff снова посетит Старый порт Таллинна 1 августа.
Вторым судном, прибывающим из Риги во вторник, станет 252-метровое судно AIDAdiva, которое вечером того же дня направится в Хельсинки. Судно под итальянским флагом совершает двухнедельный круговой рейс, который начался и закончится в Ростоке. В общей сложности судно стоимостью 315 миллионов евро посетит Эстонию шесть раз в этом круизном сезоне. AIDAdivat вернется в Старый порт в День восстановления независимости Эстонии, 20 августа.
В четверг остров Сааремаа посетит 181-метровое судно Nautica под флагом Маршалловых островов. Судно по прибытии из Хельсинки пробудет в островном порту до 18:00, а затем возьмет курс на Клайпеду. В этом и следующем сезоне Nautica больше не посетит Эстонию.
Четвертое судно недели, 100-метровый Clio, прибудет в четверг в порт Ванасадам из Риги и, как обычно, останется на ночь у причала, а в пятницу днем отправится в Хельсинки. В этом круизном сезоне Clio под мальтийским флагом совершит восемь визитов в Эстонию и вернется в Старый порт 29 июля.
Пятым и последним по счету в следующее воскресенье в порт Ванасадам прибудет 330-метровое судно Sky Princess королевского класса - самый большой круизный корабль, который посетит Таллинн в этом сезоне.
Судно прибудет из Стокгольма и вечером возьмет курс на Хельсинки. Лайнер под флагом Бермудских островов совершит трехнедельный круговой рейс, который начался и закончится в Саутгемптоне.
В декабре 2019 года судно Sky Princess было окрещено женщиной-астронавтом НАСА Кей Хайр и женщиной-инженером НАСА Поппи Норткатт. Если Хайр, имеющая степень магистра аэрокосмической техники, участвовала в двух полетах шаттлов, то Норткатт, которой сейчас за 80, - первая женщина-инженер, работавшая в Центре управления полетами НАСА.
Норткатт также получила степень по корням в Хьюстонском университете, а позже стала адвокатом по правам женщин и участницей кампании по борьбе с абортами.
В следующий раз лайнер Sky Princess ошвартуется в порту Ванасадам только 7 июня следующего года.