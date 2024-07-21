УШЕЛ В МАГАЗИН И НЕ ВЕРНУЛСЯ Полиция разыскивает пропавшего 70-летнего Антса-Арнольда

Рост Антс-Арнольда примерно 175 см, он худощавого телосложения. Вероятно, он был одет в черную куртку с рисунком на спине, черно-белую кепку, синие джинсы и синие кроссовки. У него длинная серая борода и седые волосы, при этом голова в центре лысая. Возможно, ему трудно ориентироваться в окружающей обстановке.

Антс-Арнольд может находиться как в Вызу, так и уехать дальше - например, в Хальяла или Раквере.

Полиция искала его в районе Вызу и общалась с его знакомыми, но пока найти его не удалось. Полиция просит всех, кто может знать местонахождение Антс-Арнольда, связаться с Центром тревоги по номеру 112.