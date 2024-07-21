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У «Ээсти 200» останется три министерских портфеля

Лийза Эхамаа
, журналист
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На общем собрании было одобрено коалиционное соглашение Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.
На общем собрании было одобрено коалиционное соглашение Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии. Фото: Eesti 200

Сегодня состоялось общее собрание партии «Ээсти 200», на котором было одобрено коалиционное соглашение трех партий.

Перевод: Сергей Светлов

Председатель партии Маргус Цахкна заявил, что в новом правительственном соглашении «Ээсти 200» сосредоточится на повышении конкурентоспособности, развитии персонализированного государства и цифровых услуг, а также на сокращении чрезмерного регулирования. Цахкна также пообещал увеличить инвестиции в государственную оборону и безопасность и продолжить реформы в сфере образования.

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