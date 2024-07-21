У «Ээсти 200» останется три министерских портфеля

Председатель партии Маргус Цахкна заявил, что в новом правительственном соглашении «Ээсти 200» сосредоточится на повышении конкурентоспособности, развитии персонализированного государства и цифровых услуг, а также на сокращении чрезмерного регулирования. Цахкна также пообещал увеличить инвестиции в государственную оборону и безопасность и продолжить реформы в сфере образования.