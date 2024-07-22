Каталонская опера гостит в Эстонии: мировая премьера в Тарту и неделя гастролей на Сааремаа

150 каталонцев прибыли в Таллинн чартерным рейсом из Барселоны вечером 20 июля. Мировая премьера спектакля-фламенко "Кармен", подготовленная по заказу Сааремааских оперных дней, состоялась в культурной столице Европы – в Тарту – в воскресенье, 21 июля. Спектакль собрал аншлаг.

Во всем мире широко известен одноактный балет «Кармен-сюита», поставленный на основе оперы Бизе «Кармен». Каталонская опера пошла еще дальше, объединив оперные арии и хоровые эпизоды с номерами фламенко.

На острове оперы Каталонский театр дважды представит спектакль-фламенко «Кармен», а также оперы «Тоска» и «Манон Леско» Пуччини и спектакль «Трубадур» на музыку Верди. В финале фестиваля ожидается грандиозный гала-концерт с участием звезд Каталонской оперы.

Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро убеждена, что фестиваль станет кульминацией насыщенного событиями музыкального лета в Эстонии. «Каждое лето на Сааремаа выступают оперные театры из самых разных уголков мира. Наш фестиваль – это прекрасная возможность прикоснуться к богатейшей мировой культуре, не покидая родного края или даже дома. Ярчайшие впечатления – практически с доставкой на дом», – добавила она.