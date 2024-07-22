Каталонская опера в составе 150 человек приехала в Эстонию. Турне началось с мировой премьеры спектакля-фламенко «Кармен» в Тарту – культурной столице Европы 2024 года. Воскресный аншлаговый показ стал прологом Сааремааских оперных дней, которые пройдут на острове с 23 по 28 июля.
Каталонская опера гостит в Эстонии: мировая премьера в Тарту и неделя гастролей на Сааремаа
150 каталонцев прибыли в Таллинн чартерным рейсом из Барселоны вечером 20 июля. Мировая премьера спектакля-фламенко "Кармен", подготовленная по заказу Сааремааских оперных дней, состоялась в культурной столице Европы – в Тарту – в воскресенье, 21 июля. Спектакль собрал аншлаг.
Во всем мире широко известен одноактный балет «Кармен-сюита», поставленный на основе оперы Бизе «Кармен». Каталонская опера пошла еще дальше, объединив оперные арии и хоровые эпизоды с номерами фламенко.
На острове оперы Каталонский театр дважды представит спектакль-фламенко «Кармен», а также оперы «Тоска» и «Манон Леско» Пуччини и спектакль «Трубадур» на музыку Верди. В финале фестиваля ожидается грандиозный гала-концерт с участием звезд Каталонской оперы.
Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро убеждена, что фестиваль станет кульминацией насыщенного событиями музыкального лета в Эстонии. «Каждое лето на Сааремаа выступают оперные театры из самых разных уголков мира. Наш фестиваль – это прекрасная возможность прикоснуться к богатейшей мировой культуре, не покидая родного края или даже дома. Ярчайшие впечатления – практически с доставкой на дом», – добавила она.
«Выступление на Сааремааских днях оперы – большая честь для Каталонской оперы. Мы рады познакомить эстоноземельцев с нашей богатой культурой и давними музыкальными традициями. Каталонская опера ставит спектакли в классическом стиле, поэтому они одинаково понятны и заядлым любителям оперы, и тем, кто окажется в зале впервые. Мы надеемся, что сможем доставить гостям фестиваля на Сааремаа много прекрасных впечатлений», – сказал руководитель Каталонской оперы Оскар Лануца.
Оперные гурманы смогут насладиться на фестивале не только музыкальной классикой, но и вкусами и ароматами Каталонии, причем под звуки оперы, оперетты и сарсуэлы. Фестиваль порадует и юных зрителей. В его программу включен спектакль для всей семьи «Сыграем на волшебной флейте», который можно будет увидеть 28 июля в полдень.
Любители оперы, желающие вернуться на материк после заключительного выступления каталонцев 27 июля, смогут воспользоваться полуночным паромом, который специально по случаю окончания фестиваля выйдет в рейс.
Каталонская опера – второй по значимости театр в Барселоне после Большого оперного театра "Лисео" (исп. Gran Teatro del Liceo). Каталонские артисты представляют свой репертуар на постоянной основе во Дворце Каталонской музыки – в представительском концертном зале Барселоны.