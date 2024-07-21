Йеменские хуситы обстреляли Эйлат в отместку за израильский удар по нефтехранилищу и порту

На кадрах из Ходейды виден сильный пожар. Фото: Getty Images

«Порт, который мы атаковали, вовсе не невинный, - заявил в телеобращении премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. - Он использовался для военных целей и служил пунктом переброски смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном».

«Атака была прямым ответом на удар беспилотником, в результате которого погиб гражданин Израиля и были ранены другие граждане», - сказал Нетаньяху.

Накануне хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотного аппарата, который рано утром в пятницу долетел до Тель-Авива. В результате взрыва погиб один мирный житель - 50-летний мужчина, недавно приехавший из Беларуси, еще восемь человек были ранены.

Хуситы и раньше запускали иранские дроны в сторону Израиля, их сбивали израильские ПВО. Случаев, когда беспилотникам удавалось долететь до Тель-Авива, до пятницы известно не было. То, что этот дрон не был сбит, израильские власти объяснили «человеческим фактором».

Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам назвал авиаудары по порту Ходейда «жестокой агрессией Израиля против Йемена», цель которых - оказать давление на хуситов, чтобы те прекратили поддержку палестинцев в секторе Газа, чего, по его словам, не произойдет.

После начала войны в Газе хуситы стали атаковать суда, проходящие мимо берегов Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждали при этом, что целью становятся только связанные с Израилем суда. Однако многие атакованные корабли никак не связаны с Израилем.