– То есть, вам придется урезать расходы…

– Что-то придется урезать.

– Насколько вы будете свободны в своих действиях, учитывая, что финансы и экономика сосредоточены в руках Партии реформ?

– Думаю, что это вопрос риторический. Партия реформ получила на выборах 37 мандатов – беспрецедентное большинство. В последнее время к ней присоединилось еще два депутата – Мария Юферева-Скуратовски и Аллар Ланеман. Вопрос – в переговорном искусстве партнеров. Только так можно будет отстоять свою позицию. Считаю, что глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс до сих пор достаточно эффективно отстаивал социал-демократическую повестку. Даже удивительно, что такое возможно в правом парламенте.

Конечно, я понимаю, что, скорее всего, у меня не все получится. Однако есть всего два варианта: можно сидеть на диване и спорить с телевизором, и потрясая кулаком всё критиковать, а можно пойти и постараться что-то сделать. Я решил выбрать второе.

– Акциз на топливо, ежегодно повышаемый на 5%, сливается в общий бюджетный котел. Что вы намерены с этим делать?

– Когда-то у нас было так, что акциз на топливо шел напрямую в дорожное строительство. Во время финансового кризиса эту связку ликвидировали в качестве временной меры, и такое положение дел сохранилось до сих пор.