Дополнение к коалиционному договору, подписанное тремя партиями, предусматривает создание целевых налогов. В данном случае речь идет о налоге на оборону. Это и есть отход от принципа общего котла. Данный прецедент дает возможность вновь начать дискуссию о привязке налогов к конкретным расходам.
– Автоналог – это тоже ваша зона ответственности?
– Это зона ответственности министра финансов. Данные вопросы нужно адресовать Юргену Лиги. Однако, когда он придет со своим планом в правительство, я и мои коллеги будем внимательное изучать документ.
– Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?
– Думаю, что налогами экономику не перезапускают. В программе правительства есть целый ряд мер, направленных на поддержку предпринимательства, на инвестиции вне Таллинна, Тарту и «золотых» волостей. Это сокращение бюрократии, ускорение детальных планировок и общегосударственного планирования, повышение на 20 млн евро инвестиций в дорожное строительство в следующем году.
– Многие предприниматели не заметили в коалиционном соглашении мер поддержки, чего не скажешь о налоге на прибыль…
– Послушайте, когда необходимо найти 1,6 млрд евро на оборону, то правительству их нужно откуда-то брать. Мы не можем сказать, пусть платят только люди. Вообще-то, Партия реформ в качестве одного из вариантов предлагала полностью переложить возросшее налоговое бремя на плечи работающего населения. Социал-демократы настаивали на распределении ответственности между частными лицами и предприятиями. Здесь вопрос – в компромиссе и балансе.
Перечисленные выше меры поддержки бизнеса – это не вклад деньгами, а помощь в улучшении предпринимательского климата, ускорении принятия детальных планировок и реализации инвестиций.