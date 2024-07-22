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Министр Свет: лучше пробовать, чем сидеть на диване и спорить с телевизором (5)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Поддержку дискуссию о целевых налогах
  • На проект Rail Baltic нужно найти 400 млн
  • Для смены партии были две причины

Бывший центрист и экс-вице-мэр столицы Владимир Свет станет министром инфраструктуры от Социал-демократической партии. Как строить дороги, паромы и вокзалы при отсутствии средств? Что сказал на прощание центристам новоиспеченный социал-демократ?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире будущий министр инфраструктуры Владимир Свет, перешедший из Центристской в Социал-демократическую партию. 

Выдержки из беседы:

– Дороги, поезда, самолеты, паромы и вокзалы – это всё ваша зона ответственности. Где и как вы будете искать средства для проблемных сфер в условиях острого дефицита госбюджета?

– Министр инфраструктуры будет еще отвечать за раздельный сбор мусора, большие реформы в транспортной сфере и строительстве, а также за жилищную политику. Действовать придется в условиях увеличения доходов и урезания расходов государства. На всё средств хватать не будет.

Одна из моих первых задач на посту министра – понять, что уже строится в рамках имеющегося бюджета. В этом году на ремонт и обслуживание дорог в госбюджете предусмотрено чуть больше 150 млн евро, на следующий год – порядка 170 млн евро. Вопрос будет в том, как расставить приоритеты.

– Вы уже где-то обмолвились, что вам придется побороться за то, чтобы не урезали финансирование на строительство дорог…

– Это одна из задач. Считаю, что дорожное строительство в государстве недофинансировано. На предстоящих бюджетных переговорах во второй половине лета буду стараться, чтобы выделенные суммы не сократились. Получится ли договориться, это уже другой вопрос. Напомню, что правящая коалиция состоит из трех партий, и на данный момент достигнуто коллективное решение о сокращении всех сфер за исключением обороны, зарплат полицейских, пожарных и учителей.

– То есть, вам придется урезать расходы…

– Что-то придется урезать.

– Насколько вы будете свободны в своих действиях, учитывая, что финансы и экономика сосредоточены в руках Партии реформ?

– Думаю, что это вопрос риторический. Партия реформ получила на выборах 37 мандатов – беспрецедентное большинство. В последнее время к ней присоединилось еще два депутата – Мария Юферева-Скуратовски и Аллар Ланеман. Вопрос – в переговорном искусстве партнеров. Только так можно будет отстоять свою позицию. Считаю, что глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс до сих пор достаточно эффективно отстаивал социал-демократическую повестку. Даже удивительно, что такое возможно в правом парламенте.

Конечно, я понимаю, что, скорее всего, у меня не все получится. Однако есть всего два варианта: можно сидеть на диване и спорить с телевизором, и потрясая кулаком всё критиковать, а можно пойти и постараться что-то сделать. Я решил выбрать второе.

– Акциз на топливо, ежегодно повышаемый на 5%, сливается в общий бюджетный котел. Что вы намерены с этим делать?

– Когда-то у нас было так, что акциз на топливо шел напрямую в дорожное строительство. Во время финансового кризиса эту связку ликвидировали в качестве временной меры, и такое положение дел сохранилось до сих пор.

Поскольку я не участвовал в коалиционных переговорах, мне сложно обещать, что мы сейчас этот подход поменяем. Однако вопрос о том, как дальше финансировать дорожное строительство, буду поднимать постоянно.

Дополнение к коалиционному договору, подписанное тремя партиями, предусматривает создание целевых налогов. В данном случае речь идет о налоге на оборону. Это и есть отход от принципа общего котла. Данный прецедент дает возможность вновь начать дискуссию о привязке налогов к конкретным расходам.

– Автоналог – это тоже ваша зона ответственности?

– Это зона ответственности министра финансов. Данные вопросы нужно адресовать Юргену Лиги. Однако, когда он придет со своим планом в правительство, я и мои коллеги будем внимательное изучать документ.

– Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?

– Думаю, что налогами экономику не перезапускают. В программе правительства есть целый ряд мер, направленных на поддержку предпринимательства, на инвестиции вне Таллинна, Тарту и «золотых» волостей. Это сокращение бюрократии, ускорение детальных планировок и общегосударственного планирования, повышение на 20 млн евро инвестиций в дорожное строительство в следующем году.

– Многие предприниматели не заметили в коалиционном соглашении мер поддержки, чего не скажешь о налоге на прибыль…

– Послушайте, когда необходимо найти 1,6 млрд евро на оборону, то правительству их нужно откуда-то брать. Мы не можем сказать, пусть платят только люди. Вообще-то, Партия реформ в качестве одного из вариантов предлагала полностью переложить возросшее налоговое бремя на плечи работающего населения. Социал-демократы настаивали на распределении ответственности между частными лицами и предприятиями. Здесь вопрос – в компромиссе и балансе.

Перечисленные выше меры поддержки бизнеса – это не вклад деньгами, а помощь в улучшении предпринимательского климата, ускорении принятия детальных планировок и реализации инвестиций.

– Что будет с проектом Rail Baltica? Придется сокращать или останавливать строительство?

– Этот проект уже создал и еще создаст сотни рабочих мест. Речь идет о специалистах средней и высшей квалификации, о выигранных эстонскими компаниями тендерах и т.д.

– Но в бюджете нет денег на продолжение проекта…

– Это неправда. Вопрос лишь в том, что у правительства нет до конца понимания того, как покрыть нашу долю самофинансирования. Через три года нужно будет найти порядка 400 млн евро. Поиск этих денег будет одной из моих задач, а также министра финансов.

План оптимизации проекта Rail Baltic позволит снизить часть расходов. Кроме того, недавно Евросоюз выделил дополнительный транш в размере 1,2 млрд евро. Это позволит двигаться с этим проектом дальше и искать дополнительные источники финансирования. Придется также следить за тем, чтобы каждый вложенный евро возвращал в экономику больше.

– И актуальный вопрос последних суток. Что стало причиной вашего ухода из Центристской партии?

– В широком смысле есть две причины. Первая из них заключается в том, что в результате тех изменений, которые произошли в рядах центристов за последний год, партия начала смещаться вправо. Если раньше Центристская партия была главной левоцентристской силой, то за последний год эту роль взяла на себя партия социал-демократов. При Лаури Ляэнеметсе социал-демократы полевели, для них более важной стала повестка защиты простых работников, сотрудничество с профсоюзами, вопросы сельской жизни. СДПЭ стала паровозом тех ценностей, которые я разделяю.

Вторая причина, по которой я принял предложение стать министром инфраструктуры, заключается в том, что этот портфель очень напоминает ту работу, которой я занимался в Таллинне в последние годы.

– Считаете ли вы происходящие в Центристской партии процессы необратимыми?

– Вы так говорите, как будто речь идет о пациенте. Необратимые процессы? Изменения в партиях – это нормальные процессы. Как бывшему центристу мне не пристало комментировать будущее партии. Уверен, что у Центристской партии есть будущее в Эстонии. Они имеют шанс вырасти. Мне лично кажется, что партия меняется не в сторону более прогрессивной и левоцентристской политики. Однако, сказанное не означает, что в этой партии есть что-то плохое.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что построит министр Владимир Свет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear
Студия Postimees: что построит министр Владимир Свет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear Фото: Eero Vabamägi
  • Где новый министр будет искать средства на дороги, поезда, самолеты, паромы и вокзалы?
  • Что он считает самой проблемной сферой в его зоне ответственности? 
  • Каковы перспективы проекта Rail Baltica: урезание или приостановка?
  • Согласен ли будущий министр с тем, что акциз на топливо сваливается в общий бюджетный котел?
  • Автоналог – чья это зона ответственности?
  • Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?
  • Сможет ли бывший вице-мэр столицы повлиять на судьбу таллиннских дорожных проектов?
  • Что стало причиной ухода политика из Центристской партии?
  • Продолжится ли утечка кадров из центристских рядов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear 

Комментарии (5)
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