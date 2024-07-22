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Студия Postimees: что построит министр Владимир Свет? (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Бывший центрист и экс-вице-мэр столицы Владимир Свет станет министром инфраструктуры от Социал-демократической партии. Как строить дороги, паромы и вокзалы при отсутствии средств? Что сказал на прощание центристам будущий министр?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире Владимир Свет, кандидат в министры инфраструктуры от Социал-демократической партии. Смотрите интервью в повторе!

  • Где новый министр будет искать средства на дороги, поезда, самолеты, паромы и вокзалы?
  • Что он считает самой проблемной сферой в его зоне ответственности? 
  • Каковы перспективы проекта Rail Baltica: урезание или приостановка?
  • Согласен ли будущий министр с тем, что акциз на топливо сваливается в общий бюджетный котел?
  • Автоналог – чья это зона ответственности?
  • Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?
  • Сможет ли бывший вице-мэр столицы повлиять на судьбу таллиннских дорожных проектов?
  • Что стало причиной ухода политика из Центристской партии?
  • Продолжится ли утечка кадров из центристских рядов?
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