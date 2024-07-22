Бывший центрист и экс-вице-мэр столицы Владимир Свет станет министром инфраструктуры от Социал-демократической партии. Как строить дороги, паромы и вокзалы при отсутствии средств? Что сказал на прощание центристам будущий министр?
Студия Postimees: что построит Владимир Свет?
На вопросы Rus.Postimees ответит Владимир Свет, кандидат в министры инфраструктуры от Социал-демократической партии. Следите за эфиром в 13:30!
- Где новый министр будет искать средства на дороги, поезда, самолеты, паромы и вокзалы?
- Что он считает самой проблемной сферой в его зоне ответственности?
- Каковы перспективы проекта Rail Baltica: урезание или приостановка?
- Согласен ли будущий министр с тем, что акциз на топливо сваливается в общий бюджетный котел?
- Автоналог – чья это зона ответственности?
- Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?
- Сможет ли бывший вице-мэр столицы повлиять на судьбу таллиннских дорожных проектов?
- Что стало причиной ухода политика из Центристской партии?
- Продолжится ли утечка кадров из центристских рядов?