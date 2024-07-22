КОЛОНКА POSTIMEES Разрушительный удар налоговым молотом

Перевод: Анита Авакова

К сожалению, ни в одной стране дополнительное налогообложение не создало прибавочной стоимости. Это перераспределение существующей стоимости, и какими бы благородными ни были причины, можно согласиться с критиками: влияние на экономику Эстонии будет крайне плачевным.

Почему? Потому что повышение НСО и дополнительного акциза на бензин затруднит работу предприятий, так как электроэнергия и транспорт станут дороже. В Эстонии невозможно производить продукцию значительно дешевле, чем на экспортных рынках, а повышение цен на производственные ресурсы приведет к росту цен во всех отраслях.

Велись разговоры о роботизированном производстве, иными словами - о повышении эффективности производства и о производстве того, чего не производят наши соседи. Однако, как и в случае с любым хорошим изобретением, к сожалению, в какой-то момент этим начинают заниматься конкуренты, а роботизированные линии - это очень большие инвестиции, которые могут позволить себе далеко не все компании.

Таким образом, общая конкурентоспособность Эстонии будет падать, что уже и произошло, однако процесс этот будет только ускоряться. Без конкурентоспособной промышленности Эстония не сможет стать богаче. Экономика услуг и стартапы - это прекрасно, но они не приносят в государственный бюджет такой же доход, как промышленность.