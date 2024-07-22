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КОЛОНКА POSTIMEES Разрушительный удар налоговым молотом

rus.postimees.ee
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Кандидат в премьер-министры Кристен Михал на презентации коалиционного соглашения в пятницу.
Кандидат в премьер-министры Кристен Михал на презентации коалиционного соглашения в пятницу. Фото: Tairo Lutter
  • Ни в одной стране дополнительное налогообложение не создало прибавочной стоимости
  • В условиях рецессии экономики повышение налогов не приведет к ее развитию
  • Почему не обсуждается сбор денег с помощью гособлигаций?

Новое правительство повысит практически все возможные налоги. С июля 2025 года НCО повысится с 22 процентов до 24 процентов, до такого же уровня вырастет и подоходный налог. Кроме того, будут увеличены акцизы на алкоголь, табачные изделия и бензин.

Перевод: Анита Авакова

К сожалению, ни в одной стране дополнительное налогообложение не создало прибавочной стоимости. Это перераспределение существующей стоимости, и какими бы благородными ни были причины, можно согласиться с критиками: влияние на экономику Эстонии будет крайне плачевным.

Почему? Потому что повышение НСО и дополнительного акциза на бензин затруднит работу предприятий, так как электроэнергия и транспорт станут дороже. В Эстонии невозможно производить продукцию значительно дешевле, чем на экспортных рынках, а повышение цен на производственные ресурсы приведет к росту цен во всех отраслях.

Велись разговоры о роботизированном производстве, иными словами - о повышении эффективности производства и о производстве того, чего не производят наши соседи. Однако, как и в случае с любым хорошим изобретением, к сожалению, в какой-то момент этим начинают заниматься конкуренты, а роботизированные линии - это очень большие инвестиции, которые могут позволить себе далеко не все компании.

Таким образом, общая конкурентоспособность Эстонии будет падать, что уже и произошло, однако процесс этот будет только ускоряться. Без конкурентоспособной промышленности Эстония не сможет стать богаче. Экономика услуг и стартапы - это прекрасно, но они не приносят в государственный бюджет такой же доход, как промышленность. 

В условиях рецессии введение новых налогов не приведет к росту экономики, а правительство должно быть честным с общественностью и говорить, куда именно идут деньги. Повышение акциза на бензин по понятным причинам может вызывать у нас чувство осторожности, поскольку когда-то предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство дорог, а в итоге их потратили на что угодно, только не на дороги.

Аналогично мы не можем радоваться и повсеместному повышению налогов, из-за которого простым людям очень сложно контролировать, на что потратят деньги. Из-за бюджета, основанного на деятельности, это будет сложно и для Рийгикогу, поскольку практически никто не смыслит в том, что происходит. Потратят ли деньги на повышение безопасности Эстонии, или об этом можно только мечтать?

Почему не обсуждается сбор денег с помощью гособлигаций? Сумма депозитов на счетах значительно увеличилась. Вкладчики могли бы быть заинтересованы в выплате приличных процентов, что могло бы побороть главный страх вкладчиков - инфляцию.

Вместо этого говорят о пакете налога на безопасность, который временно вступит в силу с начала 2026 года и включает двухпроцентный налог на прибыль предприятий.

Postimees не поддерживает значительное повышение налогов, которое не поможет положить конец рецессии. Необходимо привлечь больше инвестиций в страну и улучшить общую деловую ситуацию, потому что только так экономика перейдет к росту и, следовательно, увеличатся суммы, выплачиваемые в государственный бюджет.

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