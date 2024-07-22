Имущество обанкротившегося производителя витаминов Meravita, также известного как Medical Pharmacy Group, выставлено на аукцион, пишут «Деловые ведомости».
Порошки от похмелья и тесты на беременность: имущество обанкротившейся Meravita выставлено на аукцион
На сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих указано, что начальная цена имущества Meravita составляет 400 000 евро, а аукцион состоится в начале августа. Из прикрепленных к лоту фотографий видно, что покупатель получит офисную мебель, устройства для упаковки витаминов, а также уже упакованные пищевые добавки. В начальную цену в 400 000 евро входят также целая полка с тестами на беременность и другие мелкие предметы.
В мае Äripäev писал, что Тартуский уездный суд объявил банкротом производителя витаминов Medical Pharmacy Group, также известного как Meravita, который был связан со скандальной организацией Investoriteliit.
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