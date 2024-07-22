Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Иллюзия экономии: государственные учреждения активно нанимают сотрудников, несмотря на обещанные сокращения

Лийна Лакс
Copy
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В то время как политики делают вид, что ищут каких работников стоит сократить, создаются новые министерства куда с большой охотой нанимаются государственные служащие. Остается только признать, что о сбережении денег не может быть и речи.

Беглый взгляд на объявления о вакансиях в государственных учреждениях показывает, что на данный момент опубликовано более 160 мест. И это вовсе не учителя или спасатели, а в основном офисные работники. Согласно данным Коммерческого регистра, государственные учреждения, численность которых уже исчисляется сотнями человек, делают все возможное, чтобы привлечь в свои ряды еще больше людей.

И это, вероятно, еще не все, так как в пятницу стало известно, что Социал-демократическая партия смогла договориться о новом министерском посте - в Министерстве климата создается новая должность министра инфраструктуры. Как правило, министру нужны целый ряд советников и чиновников. Сколько новых людей этот пост привлечет на государственную службу, пока неизвестно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх