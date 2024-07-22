В то время как политики делают вид, что ищут каких работников стоит сократить, создаются новые министерства куда с большой охотой нанимаются государственные служащие. Остается только признать, что о сбережении денег не может быть и речи.
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Иллюзия экономии: государственные учреждения активно нанимают сотрудников, несмотря на обещанные сокращения
Беглый взгляд на объявления о вакансиях в государственных учреждениях показывает, что на данный момент опубликовано более 160 мест. И это вовсе не учителя или спасатели, а в основном офисные работники. Согласно данным Коммерческого регистра, государственные учреждения, численность которых уже исчисляется сотнями человек, делают все возможное, чтобы привлечь в свои ряды еще больше людей.