Иллюзия экономии: государственные учреждения активно нанимают сотрудников, несмотря на обещанные сокращения

Беглый взгляд на объявления о вакансиях в государственных учреждениях показывает, что на данный момент опубликовано более 160 мест. И это вовсе не учителя или спасатели, а в основном офисные работники. Согласно данным Коммерческого регистра, государственные учреждения, численность которых уже исчисляется сотнями человек, делают все возможное, чтобы привлечь в свои ряды еще больше людей.