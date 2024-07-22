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Видели его? В Таллинне пропал 15-летний Давид

Rus.Postimees
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Давид.
Давид. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Таллинне 15-летнего Давида.

20 июля Давид ушел из расположенного в волости Кастре учебного заведения и пропал. Парень может находиться в Тарту, Валга или в Таллинне.

Приметы Давида: рост около 183 см, спортивное телосложение. Он был одет в темную куртку Nike, черные широкие штаны и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщать об этом по номеру 112.

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