Видели его? В Таллинне пропал 15-летний Давид

20 июля Давид ушел из расположенного в волости Кастре учебного заведения и пропал. Парень может находиться в Тарту, Валга или в Таллинне.

Приметы Давида: рост около 183 см, спортивное телосложение. Он был одет в темную куртку Nike, черные широкие штаны и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщать об этом по номеру 112.