На Майорке прошел многотысячный митинг против туризма.

«Массовый туризм создает трудности для местных жителей, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, потому что из-за туристических квартир цены растут. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные службы в летний период», - заявил Reuters один из организаторов демонстрации.

Митинг в Испании. Фото: JAIME REINA

Митинги против туризма в других регионах Испании

В начале июля несколько тысяч человек собрались на демонстрации против массового туризма сразу в нескольких городах Каталонии. По данным местной полиции, в Барселоне в митинге участвовали 2800 человек, в Жироне - свыше 400.

В конце апреля демонстрации против массового туризма прошли на Канарских и Балеарских островах. На Канарах, по данным полиции, в демонстрациях поучаствовали около 20 тысяч человек. Организаторы заявили о почти 50 тысячах участников. В крупнейшем городе Балеарских островов, Пальма-де-Майорке, в акции приняли участие примерно 10 тысяч человек.

Митинг в Испании. Фото: JAIME REINA

Организаторы митинга на Канарских островах уверены, что массовый туризм наносит вред местным жителям и окружающей среде. Демонстранты выступили против строительства двух новых отелей на Тенерифе, а также призвали предоставить им право голоса при принятии решений о дальнейшем развитии туристической отрасли на Канарах. Протестующие в Пальма-де-Майорке, в свою очередь, призвали местные власти запретить людям, которые живут там меньше пяти лет, покупать недвижимость.