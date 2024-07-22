«Моя планка была бы выше, но я удовлетворен тем, что атмосфера намного лучше, чем была в последнее время: договорились о некоторых действительно неприятных вещах, которые необходимо сделать, - прокомментировал Лиги новое коалиционное соглашение. - Мне все они совсем не нравятся, в том числе и способ изменения налогов, который не идет на пользу экономике. И проблема не в налоге с оборота, а, конечно же, в подоходном налоге, который ударяет по экономике. Пусть группы интересов говорят то, что они хотят. Это плохо. Ведь у нас экономика начала восстанавливаться, а налог на прибыль напрямую тормозит инвестиции и предприятия. Налог с оборота по отношению к экономическому росту скорее нейтрален».

Больше всего Лиги беспокоит вопрос налогов, и он рад, что пенсии не были урезаны. «Не потому, что я хочу к кому-то подлизаться, а потому, что положение пенсионеров плохое», - сказал Лиги, подчеркнув, что хотя кое у кого и возникают мысли о сокращении пенсий на основе индексации, деньги у пенсионеров отнимать не следует - как не следует в первую очередь обирать самых слабых.

Вспоминая свое прежнее пребывание на посту министра финансов в 2007-2014 годах, Лиги признал, что тогда, во время экономического кризиса, задачи, стоящие перед правительством, были гораздо выше.

«Культура изменилась настолько, что меньшая задача становится намного сложнее, и половина ее уже выполнена. Вместо девятипроцентного сокращения ВВП мы сделаем в первый год 2,5 процента, и это приведет нас не к балансу, а к бюджетным правилам», - указал Лиги.