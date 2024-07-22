КОЛОНКА СОБОЛЕВА Свет в конце шахты лифта: центристы теряют статус единственной партии возможностей для русскоязычных

Владимир Свет и Михаил Кылварт. Фото: Sander Ilvest

Таким образом, Социал-демократическая партия сейчас привносит в эстонскую политику нечто, что никогда не было для эстонской политики по-настоящему привычным. Причем нельзя сказать, что они лукаво утаивают свои мотивы: напротив, например, крайне затянувшийся поиск старейшины Ласнамяэ они честно объясняют тем, что хотят найти на этот пост узнаваемого среди русскоязычного населения человека, чья популярность - в итоге подкрепленная, конечно, успешной работой на этой должности - могла бы помочь этой партии показать на муниципальных выборах в Таллинне в 2025 году высокий результат.

Владимир Свет идет работать не в новую столичную горуправу, а в правительство Эстонской Республики, но, парадоксальным образом, и это его назначение может очень сильно помочь в достижении той же самой цели. Социал-демократы введением Света в правительство декларируют, что поддерживают представленность русскоязычного населения в эстонской высшей политике не на словах, а на деле, и наверняка рассчитывают найти тем самым путь к сердцам русскоязычных избирателей на местных выборах как в столице, так и - почему бы и нет - на северо-востоке.

Соблазн не для всех, но для многих

Еще раз повторимся, что у реформистов и «Ээсти 200» возражений против этой стратегии нет, и, вероятно, они внутренне согласны с тем, что переориентирующаяся в своих симпатиях с центристов на соцдемов русская «избирательная воля» приобрела бы куда более человеческое лицо.

Разумеется, трудно вообразить, что те «стабильные» избиратели центристов, которые годами делали свой персонализированный выбор в пользу Яны Тоом, Михаила Стальнухина или Оудекки Лооне, впрямь могу соблазниться предлагаемой соцдемами альтернативой, - нет, оттока вот этих голосов Михаил Кылварт может никак не опасаться.

Однако более умеренная - и тоже далеко не малая - часть русскоязычного электората, чьи чаяния могут упираться в абстрактное желание «чтобы с нами считались», в этом смысле для соцдемов куда более перспективна, и их флирт с этими людьми, переходящий уже в вербализованное ухаживание, подтверждает серьезность - и продуманность - их намерений.