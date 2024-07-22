В списке представленных социал-демократами кандидатов на посты в новом правительстве нашлось место и недавнему влиятельному центристу Владимиру Свету. Журналист Павел Соболев считает, что за желанием Социал-демократической партии снова увидеть в правительстве страны русскоязычного политика стоит намерение соцдемов отобрать у центристов статус главного магнита для голосов русскоязычных избирателей. При этом достаточно логично, что другие коалиционные партнеры этим амбициям соцдемов не препятствуют.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Свет в конце шахты лифта: центристы теряют статус единственной партии возможностей для русскоязычных
Несмотря на то, что Владимира Света было принято относить к тем влиятельным центристам, кто сработался с нынешним лидером Центристской партии Михаилом Кылвартом, его переход в стан социал-демократов уже невозможно назвать сенсацией. Исход топ-политиков - с любым родным языком - из рядов центристов приобрел столь крупные масштабы, что, кажется, не осталось ни одного человека в этой партии, чье «дезертирство» могло бы сейчас поразить.
А вот выдвижение Владимира Света на пост министра инфраструктуры - это событие, заслуживающее внимания, и отнюдь не в русле того, что, мол, мы имеем дело с политиком, за согласие которого сменить партийную принадлежность пришлось заплатить очень высокую цену. Скорее, речь идет о том, что Социал-демократическая партия проявляет изрядную последовательность в решении задачи по перенятию у центристов роли главного собирателя голосов русскоязычных избирателей и карьерного лифта для способных русскоязычных политиков.
То, что нового лидера реформистов Кристена Михала и главу «Ээсти 200» Цахкна кандидатура Света ничуть не смутила, свидетельствует, что такие амбиции эти партии ничуть не пугают. Тут нужно, однако, подчеркнуть, что ввод русскоязычного политика в правительство - это шаг, на который не отваживалась в последние периоды нахождения в различных коалициях - возглавлявшаяся Юри Ратасом - Центристcкая партия.
Казусы Репинского и Корба
Строго говоря, понять отказ Ратаса от попыток привести в правительство русскоязычных политиков нетрудно: уж слишком болезненными были последние провалившиеся такие попытки. Лишь несколько суток пробыл министром Мартин Репинский, после чего всплыли факты его биографии, связанные с подозрениями или обвинениями в мошенничестве (скандалы с козьим сыром и со сбором пожертвований).
Не вышло «долгоиграющего» министра и из Михаила Корба, высказавшего на встрече с советскими ветеранами Второй мировой войны негативное отношение к членству Эстонии в НАТО.
После этих кадровых фиаско Юри Ратас попыток привлечь «русские лица» в Дом Стенбока не предпринимал. И, кажется, это не вызывало внутреннего напряжения в рядах Центристской партии, поскольку в ней на тот момент действовала довольно мирная дележка властного пирога - кто-то получал «государственный» кусок, а кто-то вполне был доволен «столичным», и все же хорошо помнят, как обильно - и «высоко» - были представлены центристские русскоязычные политики в структурах городской власти.
И вот теперь Социал-демократическая партия выдвигает в министры русскоязычного политика. Конечно, самих социал-демократов не так уж и давно представлял на разных постах в правительстве Евгений Осиновский, однако в этом случае речь идет о человеке, закончившем эстонскую школу и владеющем эстонским языком на уровне родного, то есть тут налицо такая степень интегрированности, что никому толком не может прийти в голову, что Осиновский может как-то особо представлять «русскоязычное население».
Акцент на акценте
С Владимиром Светом, однако, ситуация совершенно иная: он, безусловно, великолепно владеет эстонским языком, но в то же время говорит на нем с выраженным акцентом. Таким образом, его восприятие как «русского человека в правительстве» обществом просто неизбежно, особенно с учетом того, что он долгое время был очень заметной фигурой в команде мэра Михаила Кылварта.
Таким образом, Социал-демократическая партия сейчас привносит в эстонскую политику нечто, что никогда не было для эстонской политики по-настоящему привычным. Причем нельзя сказать, что они лукаво утаивают свои мотивы: напротив, например, крайне затянувшийся поиск старейшины Ласнамяэ они честно объясняют тем, что хотят найти на этот пост узнаваемого среди русскоязычного населения человека, чья популярность - в итоге подкрепленная, конечно, успешной работой на этой должности - могла бы помочь этой партии показать на муниципальных выборах в Таллинне в 2025 году высокий результат.
Владимир Свет идет работать не в новую столичную горуправу, а в правительство Эстонской Республики, но, парадоксальным образом, и это его назначение может очень сильно помочь в достижении той же самой цели. Социал-демократы введением Света в правительство декларируют, что поддерживают представленность русскоязычного населения в эстонской высшей политике не на словах, а на деле, и наверняка рассчитывают найти тем самым путь к сердцам русскоязычных избирателей на местных выборах как в столице, так и - почему бы и нет - на северо-востоке.
Соблазн не для всех, но для многих
Еще раз повторимся, что у реформистов и «Ээсти 200» возражений против этой стратегии нет, и, вероятно, они внутренне согласны с тем, что переориентирующаяся в своих симпатиях с центристов на соцдемов русская «избирательная воля» приобрела бы куда более человеческое лицо.
Разумеется, трудно вообразить, что те «стабильные» избиратели центристов, которые годами делали свой персонализированный выбор в пользу Яны Тоом, Михаила Стальнухина или Оудекки Лооне, впрямь могу соблазниться предлагаемой соцдемами альтернативой, - нет, оттока вот этих голосов Михаил Кылварт может никак не опасаться.
Однако более умеренная - и тоже далеко не малая - часть русскоязычного электората, чьи чаяния могут упираться в абстрактное желание «чтобы с нами считались», в этом смысле для соцдемов куда более перспективна, и их флирт с этими людьми, переходящий уже в вербализованное ухаживание, подтверждает серьезность - и продуманность - их намерений.