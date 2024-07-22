Я могу предположить, что это было частью пророссийской политики того времени, проводимой Тарьей Халонен, Тривими Веллисте и Сиймом Калласом. Каллас и Халонен подписали соответствующее соглашение 18 октября 1996 года, и в тот день Россия обнаружила, что получила в подарок территорию, которую даже не просила. Особенно странно говорить о землях за Наровой и в Печорском районе, когда мы просто так дарим свои территориальные воды.
Сегодня, на берегах внутреннего моря НАТО, эти аргументы звучат особенно глупо, но они были нелепыми и в то время
Вспоминаются два аргумента в пользу передачи территории России. Во-первых, что мы не можем защитить такой большой участок территориальных вод от российского флота, и во-вторых, что мы не можем обеспечить экологическую безопасность Финского залива. Сегодня, на берегах внутреннего моря НАТО, эти аргументы звучат особенно глупо, но они были нелепыми и в то время.
При полете над территориальными водами Россия должна была бы получить наше разрешение, представить план полета и включить транспондеры
Этот созданный коридор, по сути, открытое море, дал России право свободно заниматься судоходством, прокладкой подводных кабелей и трубопроводов. Сегодня Эстония может только принимать их направление или маршрут. Запретить их прокладку мы не можем. Над экономической зоной россияне могут летать бесплатно, и мы не можем взимать за это плату.
На практике проблема также заключается в том, что, пролетая примерно над Палдиски и Хаапсалу, российские самолеты задевают территорию Эстонии, и мы считаем это нормой. По большому счету при полете над территориальными водами Россия должна была бы получить наше разрешение, представить план полета и включить транспондеры.