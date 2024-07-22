Перевод: Каролийна Вертяева

Редакция и читатели Postimees могут сердиться на меня за то, что я пишу об одном и том же в который раз. Но что я могу сделать, если от этих писаний пока не было никакой пользы? Проблема все никак не решается.

Дело в том, что морская граница Эстонии в Финском заливе проходит на три морские мили от средней линии залива, то же самое и на финской стороне. Это означает, что между нами и Финляндией остается 6-мильная полоса моря, которую народ называет нейтральными водами. Правильное название - экономическая зона. Часть этой полосы относится к территориальным водам, которые по международному морскому праву могут быть шириной 12 миль, но там, где соседние страны находятся ближе 24 миль друг к другу, как Финляндия и Эстония, они простираются до средней линии. Так было между Эстонией и Финляндией в 90-е годы.

Эстония отказалась от этих трех миль в 1993 году с голосами 38:36. Против отказа выступал председатель комиссии по иностранным делам Пеэтер Лоренц, но за интересы России боролся министр иностранных дел Тривими Веллисте, и в кулуарах говорили, что он представляет расплывчатые взгляды Леннарта Мери в пользу России.

Особенно странно говорить о землях за Наровой и в Печорском районе, когда мы просто так дарим свои территориальные воды.