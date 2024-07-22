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Игорь Грязин Россия обнаружила, что получила в подарок территорию, которую даже не просила (1)

, бывший политик
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Финский залив. Иллюстративное фото
Финский залив. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
  • Финляндия и Эстония оказали России услугу, сделав 6-мильную полосу свободной для судоходства
  • Подарок России был частью московской политики того времени
  • Эстония и Финляндия должны заявить, что граница теперь проходит по средней линии Финского залива

Сейчас, когда Финляндия и Эстония являются членами НАТО, а Россия развязала полномасштабную войну, достаточно заявить, что наша морская граница теперь проходит по средней линии Финского залива, пишет бывший политик Игорь Грязин.

Перевод: Каролийна Вертяева

Редакция и читатели Postimees могут сердиться на меня за то, что я пишу об одном и том же в который раз. Но что я могу сделать, если от этих писаний пока не было никакой пользы? Проблема все никак не решается.

Дело в том, что морская граница Эстонии в Финском заливе проходит на три морские мили от средней линии залива, то же самое и на финской стороне. Это означает, что между нами и Финляндией остается 6-мильная полоса моря, которую народ называет нейтральными водами. Правильное название - экономическая зона. Часть этой полосы относится к территориальным водам, которые по международному морскому праву могут быть шириной 12 миль, но там, где соседние страны находятся ближе 24 миль друг к другу, как Финляндия и Эстония, они простираются до средней линии. Так было между Эстонией и Финляндией в 90-е годы.

Эстония отказалась от этих трех миль в 1993 году с голосами 38:36. Против отказа выступал председатель комиссии по иностранным делам Пеэтер Лоренц, но за интересы России боролся министр иностранных дел Тривими Веллисте, и в кулуарах говорили, что он представляет расплывчатые взгляды Леннарта Мери в пользу России.

Особенно странно говорить о землях за Наровой и в Печорском районе, когда мы просто так дарим свои территориальные воды.

У меня дома много бумаг, но у меня нет ни одной, которая бы объяснила, почему Финляндия и Эстония оказали России услугу, сделав для нее 6-мильную полосу свободной для судоходства. Причем Россия этого не просила и скорее удивлялась, почему ей была оказана эта услуга.

Я могу предположить, что это было частью пророссийской политики того времени, проводимой Тарьей Халонен, Тривими Веллисте и Сиймом Калласом. Каллас и Халонен подписали соответствующее соглашение 18 октября 1996 года, и в тот день Россия обнаружила, что получила в подарок территорию, которую даже не просила. Особенно странно говорить о землях за Наровой и в Печорском районе, когда мы просто так дарим свои территориальные воды.

Сегодня, на берегах внутреннего моря НАТО, эти аргументы звучат особенно глупо, но они были нелепыми и в то время

Вспоминаются два аргумента в пользу передачи территории России. Во-первых, что мы не можем защитить такой большой участок территориальных вод от российского флота, и во-вторых, что мы не можем обеспечить экологическую безопасность Финского залива. Сегодня, на берегах внутреннего моря НАТО, эти аргументы звучат особенно глупо, но они были нелепыми и в то время.

При полете над территориальными водами Россия должна была бы получить наше разрешение, представить план полета и включить транспондеры

Этот созданный коридор, по сути, открытое море, дал России право свободно заниматься судоходством, прокладкой подводных кабелей и трубопроводов. Сегодня Эстония может только принимать их направление или маршрут. Запретить их прокладку мы не можем. Над экономической зоной россияне могут летать бесплатно, и мы не можем взимать за это плату.

На практике проблема также заключается в том, что, пролетая примерно над Палдиски и Хаапсалу, российские самолеты задевают территорию Эстонии, и мы считаем это нормой. По большому счету при полете над территориальными водами Россия должна была бы получить наше разрешение, представить план полета и включить транспондеры.

Это было результатом неграмотности юротдела МИДа Эстонии в вопросах Морской конвенции

В экономической зоне российские суда могут останавливаться неограниченно - проводить учения, маневры, разведку (геологическую, физическую, военную и т.д.), а территориальные воды они должны проходить быстро и без остановок. Когда мы четверо, при поддержке Кристины Оюланд, предложили Юргену Лиги закрыть этот 6-мильный коридор, Лиги, со свойственной ему простотой, ответил: «Я не занимаюсь такой ерундой». Таким образом, он внес свой вклад в реализацию проекта Nord Stream.

Причем в обмене соответствующими нотами между Эстонией и Финляндией (что равносильно договору) сказано, что если мы не вернем свои три мили, «международный судоходный путь в Финском заливе полностью закроется». Что является ерундой: мирное судоходство при данных условиях останется. Это было результатом неграмотности юротдела МИДа Эстонии в вопросах Морской конвенции.

«Мы» означает нас четверых, - Хардо Аасмяэ, Игоря Грязина, Хейки Линдпере и Юхана Партса - которые опубликовали совместную декларацию 28 января 2005 года в Päevaleht под заголовком «Морскую границу Эстонии нужно вернуть». Нас поддержали Эндель Липпмаа, Анто Раугас, пограничная служба и Департамент водных путей. Уже ранее свое гражданское мнение выразили Удо Хельме («Территориальные воды Эстонской Республики и политические амбиции») и Лембит Адер («Корректировки необоснованны»), который писал: «Если правительство Эстонии не способно защитить наше международно признанное право на территориальные воды, то оно уж точно не справится с границей по Тартускому мирному договору, которая в тысячу раз сложнее». Потому что установление морской границы в пределах, определенных Морской конвенцией, является односторонним (!) актом, не требующим чьего-либо согласия или договора с кем-либо.

Однако сегодня Финский залив заполонили российские суда, которые мы видим, направляясь в Хельсинки: они свободно перевозят, вероятно, санкционную нефть и другие грузы.

Если раньше акт возвращения морской границы к средней линии был чисто политическим или даже моральным актом, то сегодня, когда Финляндия и Эстония являются членами НАТО, а Россия развязала полномасштабную войну, он имеет важное значение для безопасности. Причем достаточно лишь заявить, что наша граница теперь проходит по средней линии Финского залива, и если Финляндия сделает то же самое, линия вернется на свое место, и подарок Тарьи Халонен России будет бесполезным.

Кстати, у России есть свои территориальные воды, примерно к востоку от Силламяэ, где находится так называемая тройная точка - место встречи морских границ Эстонии, Финляндии и России. Однако Балтийский флот не может пройти дальше этой точки. Недавно Россия заявила, что хочет пересмотреть свои границы со Швецией: проблема россиян там заключается в связи с Калининградом. Но эта проблема возникнет в будущем, если Финляндия и Эстония полностью законно и в одностороннем порядке восстановят свою морскую границу по средней линии.

Однако сегодня Финский залив заполонили российские суда, которые мы видим, направляясь в Хельсинки: они свободно перевозят, вероятно, санкционную нефть и другие грузы, пользуясь тем морским проходом, который мы им оставили.

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