Пропавшую в Кохтла-Ярве Елену нашли мертвой

Родственники последний раз общались с Еленой 2 июля и с тех пор не смогли с ней связаться. Полиция проверила возможные места нахождения Елены, но найти ее не удалось.

Впоследствии, 24 июля, полиция сообщила, что, к сожалению, Елена была найдена мертвой. Тело женщины было обнаружено в Таллинне еще 4 июля, но ее личность не удалось установить сразу.

Теперь подтверждено, что это женщина, пропавшая в Кохтла-Ярве. В ее смерти нет оснований подозревать насилие, но более точные обстоятельства еще выясняются.