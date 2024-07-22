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В Кохтла-Ярве пропала 27-летняя Елена

rus.postimees.ee
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Елена.
Елена. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в поиске 27-летней Елены, пропавшей в Кохтла-Ярве.

Родственники последний раз общались с Еленой 2 июля и с тех пор не смогли с ней связаться. Полиция проверила возможные места нахождения Елены, но пока найти ее не удалось. Возможно, она находится в Таллинне.

Елена плотного телосложения, у нее светлые волосы до плеч и татуировка на руке.

Полиция просит всех, кто видел Елену или имеет информацию о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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