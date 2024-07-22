Полиция просит помощи в поиске 27-летней Елены, пропавшей в Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве пропала 27-летняя Елена
Родственники последний раз общались с Еленой 2 июля и с тех пор не смогли с ней связаться. Полиция проверила возможные места нахождения Елены, но пока найти ее не удалось. Возможно, она находится в Таллинне.
Елена плотного телосложения, у нее светлые волосы до плеч и татуировка на руке.
Полиция просит всех, кто видел Елену или имеет информацию о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.