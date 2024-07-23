С учетом того, что доходы российского бюджета на 2024 года запланированы в размере 350 млрд евро, а в следующем году уменьшатся до 330 млрд, задача представляется невыполнимой.

Модернизация ЖКХ до сих пор не удавалась

Правительство Путина несколько раз предпринимало попытки реализовать национальную программу модернизации ЖКХ. Однако удовлетворительного результата не достигло. В 2021 году в России произошло 2900 коммунальных аварий, в 2022 году их стало 3200, а в 2023 - более 4900. Количество аварий на теплосетях за период с 2018 по 2024 годы выросло в несколько раз.

Проблемы с износом коммунальной инфраструктуры одинаково актуальны и для Сибири, и для Москвы. Так, в январе этого года крупная авария случилась в подмосковном городе Подольск, когда при 30-градусном морозе более 20 000 человек остались без отопления. Жители многоквартирных домов вынуждены были жечь во дворах костры, чтобы согреться.

Середина лета - лучшая пора поговорить о зиме. Красная площадь в Москве, покрытая снегом. Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA

В городе Липецк посреди зимы без отопления осталось почти 300 многоквартирных домов. А в городе Новосибирск из-за лопнувших труб в январе 2024 года без горячей воды и отопления остались школьные здания и жители 500 многоквартирных домов. Ученики 20 замороженных школ были переведены на дистанционное обучение.

Неделями без света и воды