Зимой 2024 года в замерзающих российских городах прошли пикеты под такими лозунгами: «Нынешние аварии - это вина российской власти», «Интересы правящего класса в России значат больше, чем интересы миллионов людей». Публицист Андрей Кузичкин обращает внимание на то, в чем заключаются парадокс и уязвимость путинского режима: он способен внушить ненависть к Украине и Западу, произвести миллионы снарядов и разрушить украинские города, при этом он не способен починить трубу с горячей водой. И это может нести для этого режима немалые риски.
Середина лета - самое подходящее время, чтобы поговорить о подготовке к зиме. Два года назад замерзающая без российского газа Европа стала популярным мемом в российских медиа и социальных сетях. Сюжеты о жителях Берлина и Лондона, вырубающих парки, чтобы отопить свои дома, заполнили российское информационное пространство.
Европа, как известно, не замерзла и вполне успешно заместила российский газ поставками топлива из других стран. Однако это тот самый случай, когда нужно следовать совету: «В доме повешенного не говорят о веревке». Вместо того, чтобы зубоскалить по поводу замерзающей Европы, России следовало бы больше внимания уделять собственному жилищно-коммунальному хозяйству, положение в котором близко к катастрофе.
Особенно острая критическая ситуация сложилась в сфере теплоснабжения. 70% населения России проживает в регионах с длительными зимами, когда температура надолго опускается ниже 30 градусов мороза. Поэтому вопрос бесперебойной подачи тепла в квартиры очень важен.
В условиях высокой нагрузки на теплосети происходит их быстрый износ. Модернизация коммунальной инфраструктуры финансируется за счет платежей населения и государственных инвестиций. Однако вот уже 30 лет в России государство не занималось реконструкцией коммунальных сетей. А низкий уровень платежеспособности населения не позволяет стабильно финансировать модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
Так, на начало 2024 года долги населения и промышленных предприятий России за коммунальные услуги превысили 15 млрд евро, при этом долги населения составили 9 млрд евро. Если денег нет, то нет и ремонта. Протяженность всех коммунальных сетей России составляет 900 000 км, а степень их износа превысила 60%. Чтобы полностью модернизировать инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства России, потребуется 15 лет и 200 млрд евро.
С учетом того, что доходы российского бюджета на 2024 года запланированы в размере 350 млрд евро, а в следующем году уменьшатся до 330 млрд, задача представляется невыполнимой.
Модернизация ЖКХ до сих пор не удавалась
Правительство Путина несколько раз предпринимало попытки реализовать национальную программу модернизации ЖКХ. Однако удовлетворительного результата не достигло. В 2021 году в России произошло 2900 коммунальных аварий, в 2022 году их стало 3200, а в 2023 - более 4900. Количество аварий на теплосетях за период с 2018 по 2024 годы выросло в несколько раз.
Проблемы с износом коммунальной инфраструктуры одинаково актуальны и для Сибири, и для Москвы. Так, в январе этого года крупная авария случилась в подмосковном городе Подольск, когда при 30-градусном морозе более 20 000 человек остались без отопления. Жители многоквартирных домов вынуждены были жечь во дворах костры, чтобы согреться.
В городе Липецк посреди зимы без отопления осталось почти 300 многоквартирных домов. А в городе Новосибирск из-за лопнувших труб в январе 2024 года без горячей воды и отопления остались школьные здания и жители 500 многоквартирных домов. Ученики 20 замороженных школ были переведены на дистанционное обучение.
Неделями без света и воды
Сотни тысяч россиян в течение года из-за аварий сутками и даже неделями живут без холодной воды, без газа и света. 17 июля этого года из-за дырки в электрокотле без света остались 115 000 жителей Бурятии. В летние месяцы в российских городах обычно производится ремонт отопительных систем и подачу горячей воды в дома ограничивают на месяц и больше.
За 55 лет жизни в России я к этому привык, как к снегу зимой. Поэтому после переезда в Эстонию самым большим потрясением для меня стал тот факт, что в Таллинне подачу горячей воды для опрессовки труб ограничивают на один день. И обычно это происходит с 9 утра до 6 вечера, чтобы не доставлять жителям большого дискомфорта. В моем родном Томске плановый ремонт теплотрасс может продолжаться в течение всего года. Но после возобновления подачи горячей воды очень часто трубы лопаются и коммунальным службам приходится ликвидировать последствия аварий и проводить ремонт повторно.
Это происходит потому, что до трети всех труб, используемых при ремонте в сфере ЖКХ, являются поддельными - сделанными из низкокачественного материала. Или коммунальные службы приобретают старые трубы, которые после косметических процедур продаются под видом новых. По данным российского Фонда развития трубной промышленности, в России действует около 200 предприятий, подпольно занимающихся изготовлением фальсифицированных труб.
И на эти дешевые трубы есть спрос, потому что организации, проводящие ремонт и обслуживание коммунальных сетей, платят чиновникам большие взятки, чтобы получить выгодный заказ. Размер взяток составляет до 50% бюджета на ремонтные работы и закупки. В результате подрядчики на оставшиеся деньги вынуждены закупать на рынке дешевые и некачественные строительные материалы.
Сфера-лидер по коррупции
Не случайно в России именно сфера жилищно-коммунального хозяйства занимает первое место по масштабам коррупции. В этом году за взятки уже были задержаны курирующие ЖКХ заместители губернаторов Белгородской и Тюменской областей. Ежегодно в России возбуждается несколько тысяч уголовных дел, связанных с жилищно-коммунальной сферой. А ценой этой прогнившей системы часто становятся человеческие жизни.
Так, в 2022 году в городе Нижний Новгород в яме с горячей водой, образовавшейся на месте лопнувшей трубы, погиб человек. В Пензе в яму с кипятком провалилась машина и заживо сварились два человека. В Омске, Новосибирске и Тюмени в ямы с горячей водой падали дети. Они остались живы, но получили ожоги более половины поверхности тела.
Некачественные трубы становятся причиной человеческих жертв и при утечке газа. В результате взрыва газа в жилых домах в России ежегодно погибают десятки человек.
Большая коммунальная проблема в России - отсутствие центральной канализации у 40% населения. При этом жители сельских районов пользуются выгребными ямами. Именно в такой яме несколько лет назад под Воронежем погибла семья из пяти человек.
Изменений к лучшему нет
Системный кризис в жилищно-коммунальном хозяйстве России часто становится предметом обсуждения на самом высоком правительственном уровне. Владимир Путин говорит на эту тему в каждом своем публичном выступлении. Но ничего к лучшему не меняется.
Конечно, среднестатистическая российская семья платит за коммунальные услуги не так много - около 55 евро в месяц. Однако треть семей не могут справиться и с этой нагрузкой, накапливая долги.
После начала войны в Украине Путин объявил для граждан России «каникулы» и заморозил тарифы на коммунальные услуги. Цель этого популистского шага была понятной - успокоить общественное мнение и снизить уровень тревоги. Но неумеренное употребление алкоголя оборачивается похмельем, а популизм всегда ведет к финансовому краху.
Финансирование коммунальной сферы за счет платежей населения сократилось. Но и бюджетных денег стало меньше. Согласно бюджету РФ на 2024-2026 годы финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ: они будут урезаны на 43%, до 5 млрд евро. А в 2026 году - еще на 25%, до 3,8 млрд евро.
Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в 2,3 раза. И это происходит на фоне роста военных расходов российского бюджета в два раза - до 120 млрд евро, или 6% ВВП. В поисках денег для коммунальной сферы в этом году правительство Путина отменило «каникулы» и с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в России повысились на 10%.
Но, конечно, это не позволит решить все хронические проблемы российского коммунального хозяйства. По данным на 1 июля, на теплотрассах в российских городах ремонтные работы произведены на 14% от плана. Значит, подготовить полностью отопительные системы к зиме не удастся и число коммунальных аварий в России может стремительно возрасти. А это чревато дестабилизацией политической обстановки в стране, потому что личное благополучие для российских граждан и вопрос выживания в морозы важнее победы над Украиной.
Рост протестной активности
Зимой 2024 года в замерзающих российских городах уже прошли пикеты под такими лозунгами: «Нынешние аварии - это вина российской власти», «Интересы правящего класса в России значат больше, чем интересы миллионов людей». Прозвучали и призывы «добиваться смены власти тех, кто довел коммунальный комплекс и другие сферы нашей жизни до нынешнего плачевного состояния».
В этом и заключается парадокс и уязвимость путинского режима: он способен внушить ненависть к Украине и Западу, произвести миллионы снарядов и разрушить украинские города. Но путинский режим не способен починить трубу с горячей водой.
Для решения коммунальных проблем в правительстве Путина обсуждают два сценария: полная приватизация российской коммунальной сферы или восстановление централизованного государственного управления советского образца. Кремль склоняется к последнему варианту.
Но я уверен, что ни один из этих сценариев не поможет модернизации ЖКХ, потому что для решения коммунальных проблем требуется прекратить войну с Украиной, сократить военные расходы, победить коррупцию и реформировать коммунальную сферу. А для этого нужно модернизировать все российское государство, начиная с Кремля.