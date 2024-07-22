Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Кристен Михал: социал-демократы не дадут лишить граждан России избирательного права

BNS
Copy
Право голосовать. Фото несет иллюстративный характер.
Право голосовать. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Marko Saarm

Кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ), отвечая в понедельник на вопросы депутатов Рийгикогу, указал, что именно то, что социал-демократы находятся в правительстве, препятствует принятию решения о лишении граждан России и Беларуси права голосования на выборах в местные органы власти.

По словам Кристена Михала, лично он за лишение избирательного права граждан России и Беларуси. При этом он отметил, что решения могут приниматься совместно со всеми партиями создаваемой коалиции, иначе этого правящего союза больше не будет.

По мнению Михала, как только в правительстве не останется социал-демократов, вопрос об избирательном праве может быть решен.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх