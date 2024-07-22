В Эстонии оживился рынок жилищных кредитов

Как показало сравнение портфелей жилищных кредитов Bigbank в странах Балтии, рынки жилищных кредитов в станах Балтии во втором квартале текущего года вновь стали значительно более активными. Самыми смелыми заемщиками оказались жители Эстонии, у которых средняя сумма новых кредитных договоров превысила 143 тысячи евро, это более чем в два раза больше чем у латышей, и примерно на 40% больше чем у литовцев.

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, все показатели рынка жилищного кредитования сильно выросли по сравнению с прошлым годом. Наибольший скачок количества договоров во втором квартале произошел в Латвии, где договоров было заключено почти в три раза (то есть на 194%) больше, чем за тот же период прошлого года, в Эстонии этот показатель увеличился более чем в два раза (на 129%), а в Литве менее чем в два раза (на 85%).

«Люди стали более решительными в отношении покупок, их кредитоспособность повышается, и отложенные на время решения о приобретении жилья снова становится все более актуальными», - прокомментировала сложившуюся ситуацию Йонна Пехтер и добавила, что, если сравнивать второй квартал этого года с первым, то все показатели, связанные с новыми жилищными кредитами, также демонстрируют явную тенденцию к росту.

По сравнению с предыдущим годом, суммы кредитов увеличились примерно на треть как в Эстонии (35%), так и в Латвии (29%), в Литве рост оказался более скромным - всего восемь процентов.

Самые смелые инвестиции при покупке нового жилья делают жители Эстонии, у которых средняя сумма кредита (143 тысячи евро) более чем в два раза превышает соответствующий показатель у латышей (67 тысяч евро). «Понятно, что это связано и с общей ситуацией на рынке недвижимости. Так, например, в Риге уже много лет явно доминируют старые и дешевые квартиры вторичного рынка, а в Таллинне завершилось строительство довольно большого количества новостроек», - пояснила Пехтер, отметив, что растущий интерес к новым домам, скорее всего, приведет к увеличению средней суммы кредита.