Центристы называют Света предателем. Эксперты, работавшие с ним в горуправе, реагируют на его назначение иначе

В конце прошлой недели стало известно, что бывший центрист Владимир Свет вступает в Социал-демократическую партию и получает новом правительстве должность министра инфраструктуры. Реакция общественности не заставила себя ждать: одни хвалили и поздравляли Света в соцсетях, другие окрестили его предателем.