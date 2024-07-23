Вт, 23.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Центристы называют Света предателем. Эксперты, работавшие с ним в горуправе, реагируют на его назначение иначе

Анита Авакова
, репортер-редактор
Copy
Владимир Свет - новый министр инфраструктуры.
Владимир Свет - новый министр инфраструктуры. Фото: Madis Veltman

В конце прошлой недели стало известно, что бывший центрист Владимир Свет вступает в Социал-демократическую партию и получает новом правительстве должность министра инфраструктуры. Реакция общественности не заставила себя ждать: одни хвалили и поздравляли Света в соцсетях, другие окрестили его предателем. 

С особенно жестким заявлением выступила сама Центристская партия, опубликовав пост в Facebook с хештегом #предатель:

«Владимир Свет предал Центристскую партию и в одночасье переметнулся к соцдемам, которых он ранее неоднократно жестко критиковал. Стыдно!»

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх