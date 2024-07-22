Сегодня, 22 июля, в 11:00 Рийгикогу собрался, чтобы дать полномочия кандидату в премьеры Кристену Михалу на формирование нового правительства. В результате голосования 64 депутата поддержали наделение Михала этими полномочиями, до этого он выступил в Рийгикогу с небольшой речью.
Новый премьер-министр Михал: жизнь не по средствам нанесла Эстонии ущерб, с этим нужно покончить (7)
Кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кристен Михал выступил с докладом продолжительностью до 20 минут об основах формирования правительства, после чего каждый депутат парламента мог задать ему до двух устных вопросов.
Затем Рийгикогу должен будет путем голосования принять решение предоставить кандидату в премьер-министры право формировать правительство.
Михал начал свое выступление с заявления, что в последнее десятилетие в Эстонии остались непринятыми многие важные решения. По его словам, эти решения должны быть приняты сейчас, и они будут иметь последствия. «Мы просим каждого внести свой вклад», - заявил Михал.
Затем Михал заговорил о расходах на оборону. Он заявил, что Эстония делает все, чтобы защитить себя, так как без защиты нет безопасности. Налог на гособорону будет состоять из трех частей. По словам Михала, чтобы покрыть расходы на безопасность Эстонии, введение налога на гособорону было неизбежно.
Михал пояснил, что с 2025 года налог с оборота увеличится на два процента, с 2026 года подоходный налог также увеличится на два процента, и с того же времени прибыль компаний будет облагаться налогом на два процента в пользу гособороны. Его цель - привлечь дополнительные 3 млрд евро на гособорону.
«В общей сложности мы вложим в национальную оборону еще четыре млрд евро. Налог на национальную оборону действителен до конца 2028 года», - сказал Михал.
Михал рассказал о сокращениях в государственном секторе, которые планирует новое правительство. Новая коалиция планирует сократить затраты на рабочую силу и управление, а также операционные и целевые субсидии на 10 процентов в течение трех лет.
По словам Михала, сахарного налога правительство не введет.
Устранение налогового горба будет отложено на год, потому что иначе не получится уложиться в бюджет. Акцизы будут повышены. Акцизный сбор на алкоголь, табак и бензин будет повышаться дополнительно на пять процентов в год.
Пенсии не будут снижены, не будут заморожены и их индексация не состоится, подтвердил Михал.
«Жизнь не по средствам наносит ущерб Эстонии», - заявил Михал. По мнению Михала, правительство может многое сделать для повышения нашей конкурентоспособности. В Закон о государственных закупках будут внесены поправки для поощрения инноваций. Он также пообещал продолжить развивать услуги электронного правительства и кибербезопасность.
После раунда вопросов Рийгикогу проголосовал за предоставление Михалу полномочий на формирование правительства.
За предоставление Михалу мандата на формирование правительства проголосовали 64 депутата парламента, против были 27.