Кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кристен Михал выступил с докладом продолжительностью до 20 минут об основах формирования правительства, после чего каждый депутат парламента мог задать ему до двух устных вопросов.

Затем Рийгикогу должен будет путем голосования принять решение предоставить кандидату в премьер-министры право формировать правительство.

Михал начал свое выступление с заявления, что в последнее десятилетие в Эстонии остались непринятыми многие важные решения. По его словам, эти решения должны быть приняты сейчас, и они будут иметь последствия. «Мы просим каждого внести свой вклад», - заявил Михал.

Затем Михал заговорил о расходах на оборону. Он заявил, что Эстония делает все, чтобы защитить себя, так как без защиты нет безопасности. Налог на гособорону будет состоять из трех частей. По словам Михала, чтобы покрыть расходы на безопасность Эстонии, введение налога на гособорону было неизбежно.

Михал пояснил, что с 2025 года налог с оборота увеличится на два процента, с 2026 года подоходный налог также увеличится на два процента, и с того же времени прибыль компаний будет облагаться налогом на два процента в пользу гособороны. Его цель - привлечь дополнительные 3 млрд евро на гособорону.

«В общей сложности мы вложим в национальную оборону еще четыре млрд евро. Налог на национальную оборону действителен до конца 2028 года», - сказал Михал.