В пятницу спасатели отправились в Тарту, чтобы потушить загоревшийся автомобиль, а также им пришлось ликвидировать опасность, возникшую в Эльва из-за того, что на плиту упала пластмасса.
Рядом с деревянным домом загорелся микроавтобус, спасатели не позволили строению воспламениться
Перевод: Павел Соболев
В пятницу около 14.00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на электроплиту в квартире на улице Тяхе в Эльва упал пластмассовый предмет, при этом жилец уже не мог сам выключить плиту. Когда на место инцидента прибыли спасатели, комнаты были полны дыма от горевшего пластика, и жилец тоже надышался дымом. Спасатели выключили плиту и удалили с нее пластиковый предмет. Скорая помощь проверила состояние здоровья жильца квартиры; в госпитализации он не нуждался.
В тот же день около 17.00 на улице Куру в Тарту загорелся микроавтобус Peugeot. Поскольку машина была припаркована в непосредственной близости от старого деревянного жилого дома, огонь угрожал и зданию. Когда на место прибыли спасатели, под закрытым капотом автомобиля было видно пламя. Спасатели принялись тушить пожар и вскрывать капот. Больше всего пострадала система охлаждения автомобиля; вероятно, именно в ней и возникло возгорание. Спасатели оперативно потушили пожар.