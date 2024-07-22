Рядом с деревянным домом загорелся микроавтобус, спасатели не позволили строению воспламениться

В пятницу около 14.00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на электроплиту в квартире на улице Тяхе в Эльва упал пластмассовый предмет, при этом жилец уже не мог сам выключить плиту. Когда на место инцидента прибыли спасатели, комнаты были полны дыма от горевшего пластика, и жилец тоже надышался дымом. Спасатели выключили плиту и удалили с нее пластиковый предмет. Скорая помощь проверила состояние здоровья жильца квартиры; в госпитализации он не нуждался.