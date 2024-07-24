Грядут проверки? В туалетах заведений, в которых отдыхали эстонские политики, найдены следы наркотиков

Однако министр напоминает, что определение состояния опьянения работника является обработкой данных, касающихся здоровья работника, и может осуществляться только с согласия работника.

Сколько в Эстонии стоит кокаин?

В своем запросе Чаплыгин также поинтересовался у Ляэнеметса, сколько сейчас стоит кокаин. Министр ссылается на данные Института развития здоровья и PPA:

Данные недавно опубликованного опроса взрослого населения Эстонии об употреблении наркотиков в 2023 году показывают, что по сравнению с 2018 годом восприятие людьми доступности наркотиков не претерпело значительных изменений. Кокаин считают легкодоступным 12,2% респондентов, 16,3% - труднодоступным, 11,7% считают, что достать кокаин в Эстонии невозможно, а 59,9% затрудняются ответить. По данным того же опроса, большинство людей (93%) никогда не употребляли кокаин.

По сравнению с анализом сточных вод Таллинна и Тарту на предмет остатков наркотиков, проведенным в 2023 году, уровень остатков кокаина в крупных городах вырос: предположительно, те, кто употреблял кокаин, делают это более регулярно, чем раньше, и в еще больших количествах. Быстрое распространение кокаина в Европе, в том числе в Эстонии, объясняется рядом факторов, в том числе доступностью, снижением цен и высокой чистотой. Европа всегда была зоной незаконного оборота кокаина, но в последнее десятилетие южноамериканские торговцы кокаином усилили свое влияние в Европе, снизив цены для потребителей и увеличив доступность.

Шестой год подряд в ЕС изымается рекордное количество кокаина, причем объем изъятий в Европе теперь превосходит объем изъятий в США, которые исторически считались крупнейшим в мире рынком кокаина.

По данным PPA, цена одного грамма кокаина на рынке запрещенных веществ в Эстонии составляет от 80 до 150 евро.

Цена кокаина в денежном выражении оставалась на одном уровне в течение нескольких лет. Однако, принимая во внимание рост уровня жизни, можно утверждать, что кокаин становится дешевле и, следовательно, доступнее, что, в свою очередь, может повлиять на уровень потребления.