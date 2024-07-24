В день выборов в Европарламент журналисты Eesti Ekspress обнаружили следы кокаина в туалетах заведений, в которых проходили вечеринки Партии реформ, «Отечества» и Партии правых. Поскольку люди, которые там присутствовали, могут влиять на судьбы жителей Эстонии, следует логичный вопрос: предпримут ли какие-либо меры для того, чтобы политики не могли работать в состоянии наркотического опьянения?
Грядут проверки? В туалетах заведений, в которых отдыхали эстонские политики, найдены следы наркотиков
«Речь идет о государственной безопасности, поскольку политики непосредственно участвуют в управлении государством. Когда политики употребляют кокаин, есть риск, что важные для государства решения могут быть приняты в измененном состоянии сознания», - обращается к министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу (Социал-демократическая партия) депутат от центристов Александр Чаплыгин.
Полиция: неясно, кто конкретно нарушал закон
Ляэнеметс ответил, что в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) проанализировали опубликованные в СМИ утверждения о возможном употреблении наркотиков на вечеринках партий и пришли к выводу, что действия, описанные в статье, имеют характеристики правонарушения. То есть, предположительно, речь идет о нарушении запрета на употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача.
«Поскольку нет ссылок на другие правонарушения, а возможный исполнитель преступления неизвестен, PPA не счел целесообразным начинать производство о проступке. Это вряд ли привело бы к установлению личностей конкретных людей, употреблявших наркотики», - сказали в полиции, уточнив, что куда эффективнее не наказание, а информирование наркозависимых о вариантах получения помощи.
Ляэнеметс: проводить проверку на состояние наркотического опьянения можно только с согласия человека
По словам Ляэнеметса, употребление наркотиков может повлиять на трудовую жизнь, однако он не считает необходимым устанавливать в законе особые условия для обязательного тестирования на наркотики по сфере деятельности или профессии.
«Согласно статье 14(2) Закона об охране труда, запрещается работать под воздействием интоксикантов или наркотических веществ, и работодатель имеет право проверить работника на состояние опьянения как по Закону о трудовых договорах, так и по Закону об охране труда. Тестирование на наркотики на рабочем месте проводятся уже несколько десятилетий, например, на рабочих местах, связанных с безопасностью труда», - говорит Ляэнеметс.
Однако министр напоминает, что определение состояния опьянения работника является обработкой данных, касающихся здоровья работника, и может осуществляться только с согласия работника.
Сколько в Эстонии стоит кокаин?
В своем запросе Чаплыгин также поинтересовался у Ляэнеметса, сколько сейчас стоит кокаин. Министр ссылается на данные Института развития здоровья и PPA:
Данные недавно опубликованного опроса взрослого населения Эстонии об употреблении наркотиков в 2023 году показывают, что по сравнению с 2018 годом восприятие людьми доступности наркотиков не претерпело значительных изменений. Кокаин считают легкодоступным 12,2% респондентов, 16,3% - труднодоступным, 11,7% считают, что достать кокаин в Эстонии невозможно, а 59,9% затрудняются ответить. По данным того же опроса, большинство людей (93%) никогда не употребляли кокаин.
По сравнению с анализом сточных вод Таллинна и Тарту на предмет остатков наркотиков, проведенным в 2023 году, уровень остатков кокаина в крупных городах вырос: предположительно, те, кто употреблял кокаин, делают это более регулярно, чем раньше, и в еще больших количествах. Быстрое распространение кокаина в Европе, в том числе в Эстонии, объясняется рядом факторов, в том числе доступностью, снижением цен и высокой чистотой. Европа всегда была зоной незаконного оборота кокаина, но в последнее десятилетие южноамериканские торговцы кокаином усилили свое влияние в Европе, снизив цены для потребителей и увеличив доступность.
Шестой год подряд в ЕС изымается рекордное количество кокаина, причем объем изъятий в Европе теперь превосходит объем изъятий в США, которые исторически считались крупнейшим в мире рынком кокаина.
По данным PPA, цена одного грамма кокаина на рынке запрещенных веществ в Эстонии составляет от 80 до 150 евро.
Цена кокаина в денежном выражении оставалась на одном уровне в течение нескольких лет. Однако, принимая во внимание рост уровня жизни, можно утверждать, что кокаин становится дешевле и, следовательно, доступнее, что, в свою очередь, может повлиять на уровень потребления.