Михал еще весной подвергал Владимира Света жесткой критике: теперь они будут работать вместе в правительстве

В апреле прошлого года фракция оппозиционной на тот момент Партии реформ в Таллиннском городском собрании подала тогдашнему столичному вице-мэру Владимиру Свету от Центристской партии запрос под названием «Дорожный хаос в Таллинне». В то время формирующий ныне правительство Кристен Михал был председателем фракции Партии реформ в горсобрании и вместе со своими коллегами по партии обвинил Света в организации массового хаоса на улицах Таллинна.

В тексте запроса указывалось, что из-за начавшегося строительства трамвайной линии Ванасадама в центре Таллинна образовались заметные пробки. Помимо автомобильного движения, было нарушено и движение общественного транспорта, особенно трамваев, не говоря уже о велодвижении.

Реформисты напоминали Свету, что он советовал горожанам немного потерпеть ради лучшего будущего, но, как и в случае с начавшейся ранее реконструкцией улицы Пронкси, встал вопрос о планировании работ.

В запросе к Свету подчеркивалось, что буквально за неделю до этого таллиннским участникам дорожного движения пришлось стоять в огромной пробке на главной городской магистрали, Пярнуском шоссе, на участке вплоть до Ярвевана-теэ, из-за ремонтных работ, которые даже не были проведены, поэтому неизбежно возникает беспокойство о том, что ждет участников дорожного движения в случае масштабных дорожных работ.

В частности, у Света интересовались тем, какие усилия он предпринял для снижения негативного влияния капитальных строительных и ремонтных работ на организацию дорожного движения. Также ему задавался вопрос о том, какие выводы сделали городские власти из влияния ремонтных работ на улице Пронкcи на организацию дорожного движения.

Реформистов интересовало, что по-другому сделано при строительстве трамвайной линии Ванасадама, есть ли у мэрии понимание и план, как распределить дорожные работы на разных объектах, чтобы они не приходились на один и тот же период времени.

Также Свету задавали конкретный вопрос о том, как он объяснит ситуацию 28 марта на Пярнуском шоссе, где на ремонт дороги была закрыта одна полоса, но ремонт там не производился. У вице-мэра также спрашивали, почему в Таллинне часто случаются ситуации, когда определенный участок дороги закрыт, но реальной ремонтной деятельности на нем не происходит.

Ответы Света на эти и другие пункты направленного ему запроса можно прочитать здесь.