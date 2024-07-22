В апреле прошлого года фракция оппозиционной на тот момент Партии реформ в Таллиннском городском собрании подала тогдашнему столичному вице-мэру, центристу Владимиру Свету, запрос, озаглавленный как «Дорожный хаос в Таллинне». В то время формирующий ныне правительство Кристен Михал был председателем фракции Партии реформ в горсобрании и вместе со своими коллегами по партии обвинил Света в организации на улицах Таллинна тотального хаоса.

В тексте запроса указывалось, что из-за начавшегося строительства трамвайной линии Ванасадама в центре Таллинна образовались заметные пробки. Помимо автомобильного движения, было нарушено и движение общественного транспорта, особенно трамваев, не говоря уже о велодвижении.

Реформисты напоминали Свету, что он советовал горожанам немного потерпеть ради лучшего будущего, но, как и в случае с начавшейся ранее реконструкцией улицы Пронкси, встал вопрос о планировании работ.

В запросе к Свету подчеркивалось, что буквально за неделю до этого таллиннским участникам дорожного движения пришлось стоять в огромной пробке на главной городской магистрали, Пярнуском шоссе, на участке вплоть до Ярвевана-теэ, из-за ремонтных работ, которые даже не были проведены, поэтому неизбежно возникает беспокойство о том, что ждет участников дорожного движения в случае масштабных дорожных работ.

В частности, у Света интересовались тем, какие усилия он предпринял для снижения негативного влияния капитальных строительных и ремонтных работ на организацию дорожного движения. Также ему задавался вопрос, какие выводы сделали городские власти из влияния ремонтных работ на улице Пронкcи на организацию дорожного движения.

Реформистов интересовало, что по-другому сделано при строительстве трамвайной линии Ванасадама, есть ли у мэрии понимание и план, как распределить дорожные работы на разных объектах, чтобы они не приходились на один и тот же период времени.

Также Свету задавали вопрос, как он объяснит ситуацию, возникшую 28 марта на Пярнуском шоссе, где на ремонт дороги была закрыта одна полоса, но ремонт там не производился. У вице-мэра также спрашивали, почему в Таллинне часто складываются ситуации, когда определенный участок дороги закрыт, но реальной ремонтной деятельности на нем не происходит.

Ответы Света на эти и другие пункты направленного ему запроса можно прочитать здесь.