Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в результате нападения погибли пять человек.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и надеемся на выздоровление раненых. Я ожидаю, что компетентные органы установят все обстоятельства ужасного преступления», - написал он в соцсети X (бывший Twitter).

По информации HRT, нападавший ранил семь человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Четверо из них находятся в критическом состояние, у двоих легкие ранения. О состоянии седьмого раненого не сообщается.

В доме престарелых находились около 20 постояльцев, шесть из которых не могут передвигаться. По словам одного из очевидцев, преступник после стрельбы зашел в ближайший ресторан и начал размахивать пистолетом. Вскоре его задержали полицейские.

HRT также пишет, что, по предварительным данным, стрельбу открыл сотрудник военной полиции в отставке. Предположительно, его мать находилась на попечении этого учреждения. Подтверждения этой информации нет.