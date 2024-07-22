Воры поживились велосипедами и электросамокатом

Перевод: Павел Соболев

В полицию сообщили, что между 12 и 16 июля на улице Ваксали в Тарту был украден велосипед Insera. Ущерб составляет 300 евро.

Сообщение о краже велосипеда поступило в полицию и с улицы Вески: из сарая во дворе дома утащили серый велосипед Scott Sub Cross 21. Ущерб составил 400 евро.

Кроме того, сообщалось о краже на улице Рукки, где 14-го или 15 числа воры наведались во двор частного дома, где украли велосипед Insera. Ущерб составляет 500 евро.

А с велостоянки на улице Соола воры похитили белый электросамокат GPad Joyride Fix. Ущерб составляет 300 евро.

Помимо краж, полиции также пришлось расследовать обстоятельства драки. В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что 28-летний мужчина избил 68-летнего мужчину перед магазином на Нарвском шоссе в Тарту. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в рамках уголовного производства.