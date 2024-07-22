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Пьяный водитель спровоцировал аварию, другому участнику ДТП потребовалась госпитализация

Pärnu Postimees
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

В субботу в Пярнумаа произошло столкновение легковой машины и раритетного ретро-мотоцикла.

Перевод: Павел Соболев

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центр тревоги поступило в субботу в 18.03. На Нурмеском перекрестке на шоссе Таллинн-Пярну водитель автомобиля Škoda Octavia при повороте врезался в ретро-мотоцикл BMW R35, двигавшийся по главной дороге. За рулем автомобиля находился 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Мотоциклом управлял 64-летний мужчина, его доставили в больницу.

Насколько известно Pärnu Postimees, мотоциклист ехал из Пярну-Яагупи с выставки старой транспортной техники.

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