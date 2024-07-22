За передачу полномочий Михалу проголосовали 64 члена Рийгикогу, против - 27 депутатов.

Партия реформ получает должности премьер-министра, министра финансов, министра климата, министра обороны, министра социальной защиты, министра культуры и министра экономики и промышленности. Премьер-министром станет Кристен Михал, министром финансов Юрген Лиги, министром климата Йоко Алендер, министром обороны Ханно Певкур, министром социальной защиты Сигне Рийсало, министром культуры Хейди Пурга и министром экономики и промышленности Эркки Кельдо.

От «Ээсти 200» Маргус Цахкна - кандидат на пост министра иностранных дел Эстонии в новом правительстве, Кристина Каллас - кандидат на пост министра образования и науки, а Лийза Пакоста — кандидат на пост министра юстиции и цифровых технологий.

Правление Социал-демократической партии (СДЭ) на своем воскресном заседании приняло решение выдвинуть кандидатом Лаури Ляэнеметса на должность министра внутренних дел, Рийну Сиккут - на должность министра здравоохранения, Пирет Хартман - на должность министра по региональным вопросам и сельскому хозяйству, а Владимира Света - на должность министра инфраструктуры, который получит должность в Министерстве климата.

Сегодня президент Алар Карис назначает правительство Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии в Кадриорге.

Правительство вступит в должность во вторник после принесения присяги в Рийгикогу.