Несмотря на слухи о том, что после отказа Михаила Кылварта от мандата депутата Европарламента его заместитель Яна Тоом может перейти в Комитет по сельскому хозяйству, представитель Центристской партии туда не попала.
Тоом так и не удалось заняться сельским хозяйством, но она состоит в рекордном количестве комитетов (3)
Перевод: Валерия Ермакова
По словам самой Тоом, она претендовала на место в Комитете по сельскому хозяйству (AGRI), но фракция его не предоставила.
«Я думаю, что тот же трюк был проделан и в других местах. Я знаю, что Рихо Террас тоже хотел в Комитет по сельскому хозяйству, но не попал, - добавила Тоом. - У меня такое чувство, что они сейчас пытаются насолить Восточной Европе, когда начинают реформировать Единую сельскохозяйственную политику ЕС».
Доказательством того, что Тоом действительно очень серьезно пыталась попасть в Комитет по сельскому хозяйству, является число комитетов, в которые она входит.
Если типичный эстонский европарламентарий является полноправным членом одного комитета и замещающим членом в другом, то единственная представительница Центристской партии в Европарламенте является полноправным членом трех комитетов и замещающим членом в одном.
«Тогда я начала ругаться. Вызвала у них чувство вины. Теперь у меня четыре комитета, - сказала Тоом. - За исключением Комитета по сельскому хозяйству. Но я не сдаюсь».
Согласно недавнему анализу данных, опубликованному на сайте EUmatrix.eu, депутаты стран-членов Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия) представлены в Комитете по региональному развитию в наибольшем количестве. Но там нет ни одного эстонца.
Кроме того, согласно сайту, упомянутый регион широко представлен в Комитете по бюджету и Комитете по иностранным делам. Единственным эстонцем в Комитете по бюджету в настоящее время является Юри Ратас (“Отечество”) в качестве замещающего члена. В Комитет по иностранным делам входят четверо из семи эстонских депутатов Европарламента.
Эстонские депутаты будут работать в следующих комитетах:
Рихо Терас (EPP): член Комитета по иностранным делам (AFET) и подкомитета по безопасности и обороне (SEDE).
Юри Ратас (EPP): член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE); замещающий член Комитета по бюджету (BUDG).
Марина Калъюранд (S&D): член Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE); замещающий член Комитета по правам женщин (FEMM) и Комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO).
Свен Миксер (S&D): член Комитета по иностранным делам (AFET) и подкомитета по безопасности и обороне (SEDE); замещающий член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE).
Яак Мадисон (ECR): член Комитета по иностранным делам (AFET) и Комитета по международной торговле (INTA).
Урмас Паэт (Renew): член Комитета по иностранным делам (AFET) и подкомитета по правам человека (DROI); замещающий член Комитета по транспорту (TRAN).
Яна Тоом (Renew): член Комитета по трудовой занятости и социальному обеспечению (EMPL), Комитета по правам женщин (FEMM) и Комитета по петициям (PETI); замещающий член Комитета по юридическим вопросам (JURI).