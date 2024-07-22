Перевод: Валерия Ермакова

По словам самой Тоом, она претендовала на место в Комитете по сельскому хозяйству (AGRI), но фракция его не предоставила.

«Я думаю, что тот же трюк был проделан и в других местах. Я знаю, что Рихо Террас тоже хотел в Комитет по сельскому хозяйству, но не попал, - добавила Тоом. - У меня такое чувство, что они сейчас пытаются насолить Восточной Европе, когда начинают реформировать Единую сельскохозяйственную политику ЕС».

Доказательством того, что Тоом действительно очень серьезно пыталась попасть в Комитет по сельскому хозяйству, является число комитетов, в которые она входит.

Если типичный эстонский европарламентарий является полноправным членом одного комитета и замещающим членом в другом, то единственная представительница Центристской партии в Европарламенте является полноправным членом трех комитетов и замещающим членом в одном.

«Тогда я начала ругаться. Вызвала у них чувство вины. Теперь у меня четыре комитета, - сказала Тоом. - За исключением Комитета по сельскому хозяйству. Но я не сдаюсь».

Согласно недавнему анализу данных, опубликованному на сайте EUmatrix.eu, депутаты стран-членов Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия) представлены в Комитете по региональному развитию в наибольшем количестве. Но там нет ни одного эстонца.