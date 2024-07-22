Ребенку с аутизмом после долгого ожидания отказали в спецпомощи из-за того, что он вырос

Родители подчеркивают, что семьи больных детей и так регулярно оказываются в роли просителей, а новый порядок заставляет их чувствовать себя еще хуже.

В больнице все это называют недоразумением.

Сын Линды Штелце не говорит. Он также не может позаботиться о себе. Родителям сложно понять его желания и потребности. Вот почему для детей с аутизмом очень важно раннее вмешательство, когда на помощь приходит команда специалистов, которая разрабатывает для каждого ребенка свою программу и помогает освоить базовые навыки.

Очередь на эту услугу длинная. Линде обещали, что в июне мальчик будет осмотрен командой поддержки, но когда она позвонила в Детскую больницу и обратилась за амбулаторным лечением, ей объяснили, что, поскольку ребенку уже четыре года, он больше не может претендовать на раннее вмешательство.

«Ужасно! Я не могу просто быть мамой, все время хожу и молю - возьмите ребенка, помогите ему. Все время - подождите, подождите еще, и в конце концов это раннее вмешательство уже не раннее. Ему скоро исполнится пять лет, а он до сих пор не попал в эту программу», - говорит Линда Штелце.

В больнице подчеркивают, что раннее вмешательство действительно должно проводиться до того, как ребенку исполнится четыре года. Это показывает как практика, так и обширные исследования по всему миру. Именно поэтому порядок был изменен, и теперь у детей до четырех лет одна очередь, а от четырех до семи лет - другая. Однако изменение порядка не распространяется на тех детей, которые уже стояли в очереди, как этот мальчик, в трехлетнем возрасте.

«Специалист не видел, сколько лет ребенку, и поэтому возникло это недоразумение, - говорит Лиене Дашкевича, руководитель группы расстройств нервного развития BKUS. - Мы уже общались с родителями этого ребенка, я обращалась в отдел обслуживания клиентов, там все объяснено, что новые критерии не распространяются на конкретный случай».