В Эстонию доставили из Марокко женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер заявила, что женщина была доставлена в Эстонию в среду, 17 июля. По словам Соммер, ее доставка в Эстонию была необходима для того, чтобы полиция могла поговорить с самой женщиной и продолжить выяснять истину.

28 июня власти Марокко сообщили посольству Эстонии в Лиссабоне, что все необходимые разрешения для экстрадиции женщины имеются.

Хотя в конце февраля суд заочно заключил женщину под стражу, закон предусматривает, что по прибытии в Эстонию суд должен допросить ее и убедиться в обоснованности дальнейшего содержания под стражей.

«Поскольку, по оценкам прокуратуры, сохраняется риск того, что женщина может уклониться от уголовного преследования на свободе, мы считаем, что ее арест неизбежен», - указала Соммер. Пярнуский уездный суд согласился со стороной обвинения и поместил женщину под стражу на срок до двух месяцев.

«Полиция и прокуратура делают все возможное, чтобы выяснить правду в ходе этой следственной процедуры, но мы не можем предсказать, сколько времени она займет», - сказала Соммер.

Обнаружение тела младенца в Сууре-Ляхтру

5 февраля хозяйка хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа позвонила в центр тревоги и сообщила, что ее собака принесла на террасу хутора мертвого ребенка.

После обнаружения тела ребенка полиция организовала масштабный поиск и собрала другую информацию, благодаря которой удалось связать произошедшее с возможной матерью ребенка. С помощью образца ДНК, взятого из трупа ребенка, было установлено, что ребенка родила 30-летняя женщина, которая на момент получения этих результатов уже находилась за границей.

Благодаря сотрудничеству правоохранителей двух стран марокканская полиция задержала женщину 9 марта.