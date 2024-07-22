По данным прокуратуры, на прошлой неделе в Эстонию из Марокко прибыла женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного младенца. Подозреваемая первоначально помещена под стражу на срок до двух месяцев.
В Эстонию доставили из Марокко женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру
Перевод: Павел Соболев
Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер заявила, что женщина была доставлена в Эстонию в среду, 17 июля. По словам Соммер, ее доставка в Эстонию была необходима для того, чтобы полиция могла поговорить с самой женщиной и продолжить выяснять истину.
28 июня власти Марокко сообщили посольству Эстонии в Лиссабоне, что все необходимые разрешения для экстрадиции женщины имеются.
«Международное сотрудничество Эстонии с марокканскими правоохранительными органами прошло успешно, процедура экстрадиции завершена».
Полиция предъявила женщине подозрение, ведется уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся убийства новорожденного, совершенного матерью ребенка. Это главная следственная версия, которую полиция тщательно проверяет в ходе процедуры.
Хотя в конце февраля суд заочно заключил женщину под стражу, закон предусматривает, что по прибытии в Эстонию суд должен допросить ее и убедиться в обоснованности дальнейшего содержания под стражей.
«Поскольку, по оценкам прокуратуры, сохраняется риск того, что женщина может уклониться от уголовного преследования на свободе, мы считаем, что ее арест неизбежен», - указала Соммер. Пярнуский уездный суд согласился со стороной обвинения и поместил женщину под стражу на срок до двух месяцев.
«Полиция и прокуратура делают все возможное, чтобы выяснить правду в ходе этой следственной процедуры, но мы не можем предсказать, сколько времени она займет», - сказала Соммер.
Обнаружение тела младенца в Сууре-Ляхтру
5 февраля хозяйка хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа позвонила в центр тревоги и сообщила, что ее собака принесла на террасу хутора мертвого ребенка.
После обнаружения тела ребенка полиция организовала масштабный поиск и собрала другую информацию, благодаря которой удалось связать произошедшее с возможной матерью ребенка. С помощью образца ДНК, взятого из трупа ребенка, было установлено, что ребенка родила 30-летняя женщина, которая на момент получения этих результатов уже находилась за границей.
Благодаря сотрудничеству правоохранителей двух стран марокканская полиция задержала женщину 9 марта.