Россия больше не участвует в проекте дальнемагистрального самолета. Китай представил его как свой

Проект дальнемагистрального авиалайнера ранее назывался CR929. Ранее в Ростехе утверждали, что С в название означает Китай, а R - Россию. Теперь буква R из названия самолета исчезла.

Авиалайнер изначально разрабатывали совместно российские и китайские авиастроительные компании. Дальнемагистральный самолет - критически важная часть российской транспортной инфраструктуры. Такие лайнеры лучше всего подходят для обеспечения транспортной доступности дальневосточных регионов из центральной части страны.

О возможности разработки такого проекта говорили еще в начале 2010-х годов. В 2014 году во время визита Владимира Путина в Китай Объединенная авиастроительная компания (ОАК) заключила меморандум о сотрудничестве с китайской Comac, предполагающий строительство такого самолета.

В России проект был представлен на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. В Китае его презентация состоялась в конце 2018 года на Airshow China в городе Чжухай.





Макет фюзеляжа CR929 на авиасалоне МАКС-2019. Фото: BBC

Тогда в Чжухае и Жуковском был показан полноразмерный макет части фюзеляжа и кабины лайнера.

В июне 2018 российская ОАК и китайская СОМАС сообщили, что договорились об основных геометрических характеристиках воздушного судна: размаху и форме крыла и хвостового оперения, длине фюзеляжа, расположению двигателей, шасси и дверей.