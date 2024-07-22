Китай разрабатывает дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер С929 без участия России, хотя изначально это был совместный проект российских и китайских авиастроительных компаний. На стенде китайской авиастроительной корпорации COMAC на международном авиасалоне Фарнборо представлен макет, но Россия в описании проекта не упоминается. Представитель китайской компании на условиях анонимности подтвердил Би-би-си, что теперь Китай работает над проектом в одиночку.
Россия больше не участвует в проекте дальнемагистрального самолета. Китай представил его как свой
Проект дальнемагистрального авиалайнера ранее назывался CR929. Ранее в Ростехе утверждали, что С в название означает Китай, а R - Россию. Теперь буква R из названия самолета исчезла.
Авиалайнер изначально разрабатывали совместно российские и китайские авиастроительные компании. Дальнемагистральный самолет - критически важная часть российской транспортной инфраструктуры. Такие лайнеры лучше всего подходят для обеспечения транспортной доступности дальневосточных регионов из центральной части страны.
О возможности разработки такого проекта говорили еще в начале 2010-х годов. В 2014 году во время визита Владимира Путина в Китай Объединенная авиастроительная компания (ОАК) заключила меморандум о сотрудничестве с китайской Comac, предполагающий строительство такого самолета.
В России проект был представлен на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. В Китае его презентация состоялась в конце 2018 года на Airshow China в городе Чжухай.
Тогда в Чжухае и Жуковском был показан полноразмерный макет части фюзеляжа и кабины лайнера.
В июне 2018 российская ОАК и китайская СОМАС сообщили, что договорились об основных геометрических характеристиках воздушного судна: размаху и форме крыла и хвостового оперения, длине фюзеляжа, расположению двигателей, шасси и дверей.
В июле 2024 года на авиасалоне Фарнборо на стенде корпорации Comac самолет показан в виде масштабной модели. Кроме того, на постере представлены его характеристики. Ни в информационном сообщении для журналистов, ни на стенде компании информации об участии России в проекте нет.
Собеседник Би-би-си в компании не назвал причины и время выхода России из проекта. Сотрудники Comac на стенде компании на авиасалоне отказались от комментариев.
Год назад на авиасалоне Ле Бурже во Франции на постере проекта авиалайнера информация об участии России также отсутствовала. А летом 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме Денис Мантуров, тогда занимавший должность министра промышленности и торговли, заявил о пересмотре проекта.
Русская служба Би-би-си направила запрос в ОАК и Минпромторг и ждет ответа.
Проект CR929 стали разрабатывать на волне введения против России международных санкций из-за аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году санкции в отношении России были ужесточены. Поставки запчастей для гражданской авиации были фактически заблокированы.
Сейчас в парке российских авиакомпаний все еще есть иностранные дальнемагистральные авиалайнеры. Например, у одного только «Аэрофлота» летают 22 Boeing 777ER. Однако в будущем на смену им должен прийти модернизированный Ил-96 - самолет еще советской разработки.
«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет», - сказал 9 июля 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, этот самолет должен покрыть около 15% перевозок - самолеты SSJ-100 и MC-21 российского производства их покрыть не могут. «[Эти 15%] совершенно точно должны быть закрыты нашим самолетом. Поэтому семейство Ил в одной из возможных комплектаций возьмет на себя эту функцию с учетом требуемой доработки», - заявил он.
Сроки модернизации российского самолета прогнозировать сложно. В мае глава Ростеха Сергей Чемезов в разговоре с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что возглавляемая им корпорация планирует разработать двигатель ПД-35 и строить на его основе дальнемагистральные самолеты через два-три года, сообщали российские авиационные новостные агентства.