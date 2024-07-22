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Россия больше не участвует в проекте дальнемагистрального самолета. Китай представил его как свой

BBC News Русская служба
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BBC
Модель С929 на стенде китайской авиакомпании Comac в Фарнборо-2024.
Модель С929 на стенде китайской авиакомпании Comac в Фарнборо-2024. Фото: BBC

Китай разрабатывает дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер С929 без участия России, хотя изначально это был совместный проект российских и китайских авиастроительных компаний. На стенде китайской авиастроительной корпорации COMAC на международном авиасалоне Фарнборо представлен макет, но Россия в описании проекта не упоминается. Представитель китайской компании на условиях анонимности подтвердил Би-би-си, что теперь Китай работает над проектом в одиночку.

Проект дальнемагистрального авиалайнера ранее назывался CR929. Ранее в Ростехе утверждали, что С в название означает Китай, а R - Россию. Теперь буква R из названия самолета исчезла.

Авиалайнер изначально разрабатывали совместно российские и китайские авиастроительные компании. Дальнемагистральный самолет - критически важная часть российской транспортной инфраструктуры. Такие лайнеры лучше всего подходят для обеспечения транспортной доступности дальневосточных регионов из центральной части страны.

О возможности разработки такого проекта говорили еще в начале 2010-х годов. В 2014 году во время визита Владимира Путина в Китай Объединенная авиастроительная компания (ОАК) заключила меморандум о сотрудничестве с китайской Comac, предполагающий строительство такого самолета.

В России проект был представлен на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. В Китае его презентация состоялась в конце 2018 года на Airshow China в городе Чжухай.


     
Макет фюзеляжа CR929 на авиасалоне МАКС-2019.
Макет фюзеляжа CR929 на авиасалоне МАКС-2019. Фото: BBC

Тогда в Чжухае и Жуковском был показан полноразмерный макет части фюзеляжа и кабины лайнера.

В июне 2018 российская ОАК и китайская СОМАС сообщили, что договорились об основных геометрических характеристиках воздушного судна: размаху и форме крыла и хвостового оперения, длине фюзеляжа, расположению двигателей, шасси и дверей.

В июле 2024 года на авиасалоне Фарнборо на стенде корпорации Comac самолет показан в виде масштабной модели. Кроме того, на постере представлены его характеристики. Ни в информационном сообщении для журналистов, ни на стенде компании информации об участии России в проекте нет.

Собеседник Би-би-си в компании не назвал причины и время выхода России из проекта. Сотрудники Comac на стенде компании на авиасалоне отказались от комментариев.

Стенд COMAC на авиасалоне Ле Бурже 2023.
Стенд COMAC на авиасалоне Ле Бурже 2023. Фото: BBC

Год назад на авиасалоне Ле Бурже во Франции на постере проекта авиалайнера информация об участии России также отсутствовала. А летом 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме Денис Мантуров, тогда занимавший должность министра промышленности и торговли, заявил о пересмотре проекта.

Русская служба Би-би-си направила запрос в ОАК и Минпромторг и ждет ответа.

Проект CR929 стали разрабатывать на волне введения против России международных санкций из-за аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году санкции в отношении России были ужесточены. Поставки запчастей для гражданской авиации были фактически заблокированы.

Boeing 777 у «Аэрофлота».
Boeing 777 у «Аэрофлота». Фото: Getty Images

Сейчас в парке российских авиакомпаний все еще есть иностранные дальнемагистральные авиалайнеры. Например, у одного только «Аэрофлота» летают 22 Boeing 777ER. Однако в будущем на смену им должен прийти модернизированный Ил-96 - самолет еще советской разработки.

«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет», - сказал 9 июля 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, этот самолет должен покрыть около 15% перевозок - самолеты SSJ-100 и MC-21 российского производства их покрыть не могут. «[Эти 15%] совершенно точно должны быть закрыты нашим самолетом. Поэтому семейство Ил в одной из возможных комплектаций возьмет на себя эту функцию с учетом требуемой доработки», - заявил он.


     
Ил-96 СЛА «Россия».
Ил-96 СЛА «Россия». Фото: Getty Images

Сроки модернизации российского самолета прогнозировать сложно. В мае глава Ростеха Сергей Чемезов в разговоре с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что возглавляемая им корпорация планирует разработать двигатель ПД-35 и строить на его основе дальнемагистральные самолеты через два-три года, сообщали российские авиационные новостные агентства.

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