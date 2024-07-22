Женщина в Ласнамяэ во время нетрезвой ссоры ударила ножом собутыльника

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что в субботу стало известно, что в одной из квартир на улице Юмера произошел конфликт, в ходе которого 44-летняя женщина ударила 46-летнего мужчину ножом. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.