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Женщина в Ласнамяэ во время нетрезвой ссоры ударила ножом собутыльника

BNS
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Нож. Фото иллюстративное.
Нож. Фото иллюстративное. Фото: Pärnu Postimees

В субботу в столичном районе Ласнамяэ женщина ударила собутыльника ножом во время ссоры.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что в субботу стало известно, что в одной из квартир на улице Юмера произошел конфликт, в ходе которого 44-летняя женщина ударила 46-летнего мужчину ножом. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему наложили швы на рану, а затем разрешили лечиться дома.

Нападавшая была арестована полицией.

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