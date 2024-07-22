Президент Алар Карис, утверждая в понедельник в должности новое правительство Эстонии, заявил, что эстонский народ ожидает от правительства четкого объяснения того, что он получит взамен увеличенных налоговых сборов.
Алар Карис: народ Эстонии ждет от правительства четких обоснований своих решений
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. «Я рад, что между отставкой Каи Каллас и назначением правительства под руководством Кристена Михала прошла всего одна неделя. Конечно, такую смену правительства можно рассматривать и как скучную предопределенность - от имени премьер-министра до партнеров по коалиции», - отметил президент Карис.
«Но на самом деле все не так просто. У трех партий разные интересы, разные взгляды, разная тактика ведения переговоров, разные пожелания по распределению постов. Даже когда они вместе находятся у власти уже больше года и теперь формируют новое правительство», - сказал глава государства.
«Вы достигли соглашения, и у Эстонии будет правительство с существенным большинством в парламенте. Такое большинство, обусловленное усилением власти нынешней коалиции после последних выборов, налагает на вас особую ответственность. Я имею в виду более чуткий диалог между правительством и эстонским народом, а также между оппозицией и коалицией».
По словам главы государства, монолог власти при отсутствии доверия делает власть бесчувственной и далекой. «Сейчас у вас есть возможность поднять эту кривую доверия вверх», - сказал президент Карис, напутствуя новое правительство.
Президент напомнил, что неделю назад он встречался с лидерами парламентских партий и с кандидатом в премьер-министры. «Кристен Михал сформулировал свою цель на посту главы правительства просто: превратить неопределенность в обществе в определенность. Его слова поддержал один из влиятельных представителей оппозиции, который сказал, что новое правительство должно стать правительством определенности», - напомнил глава государства.
«В этом же нуждается и эстонский народ. Чтобы неопределенность рассеялась, а уверенность укоренилась. Чтобы наша демографическая перспектива улучшилась, а не ухудшилась еще больше. Как эстонцы, мы хотим честных объяснений того, что и почему делает правительство. Нам нужен ясный посыл, а не бюрократические оправдания или лозунги, отточенные для внутренней политики. Тогда мы сможем понять решения правительства», - сказал президент Карис.
«Мы знаем, что налоги растут и что растет доля участия людей в финансовых расходах государства. Но при этом мы ожидаем от правительства четкого обоснования того, что мы можем получить в ответ на увеличение налоговых сборов с наших граждан. Больше уверенности, уверенности в экономике и безопасности», - подчеркнул глава государства.
В своем выступлении президент Карис спросил, в каких сферах важна активная роль правительства в поиске и обеспечении перспектив?
«Экономика. Промышленность. Энергетика. Квалифицированная рабочая сила. Инвестиции. Конкурентоспособность. Без них нет роста. Вместо однолетнего государственного бюджета нам нужно больше внимания уделять бюджетной стратегии и придерживаться ее. Именно так правительство может повысить предсказуемость экономической среды, прозрачность государственного управления и экономическую безопасность работодателей и работников. Конечно, нужно найти баланс и с финансированием безопасности, потому что агрессия России против Украины, крупнейшая война в Европе с 1945 года, - это тоже расходная часть госбюджета Эстонии», - подчеркнул президент.
«Эффективная государственная оборона стоит дорого, а беззащитность - безнадежно дороже. Новые оборонные планы НАТО, действительно важные планы, разрабатывались вместе с Эстонией, и Эстония должна была знать, во что они обойдутся. Теперь мы должны заплатить эту цену, а затем мы сможем попросить наших союзников внести свой вклад», - добавил глава государства.
Президент Карис пожелал правительству успехов, а пяти новым министрам - скорейшего вступления в должность. Глава государства, в свою очередь, пообещал и впредь быть конструктивным партнером правительства, требовать и задавать прямые вопросы, когда это необходимо, но никогда не вступать в споры.