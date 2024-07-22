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Евросоюз начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией

Meduza.io
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в пресс-конференции по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе, Бельгия, 13 февраля 2024 года.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в пресс-конференции по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе, Бельгия, 13 февраля 2024 года. Фото: EPA

Евросоюз начнет переговоры с Арменией о введении безвизового режима. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, пишет «Медуза».

Мирзоян назвал будущие переговоры «очень важной вехой в углублении партнерства Армении и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах».

  • Переговоры об отмене визового режима с Евросоюзом обычно длятся много лет. Для итоговой отмены нужно согласие всех стран - членов ЕС.
  • Сейчас у Евросоюза безвизовый режим с тремя странами бывшего СССР (не считая Эстонию, Латвию и Литву, которые сами входят в ЕС) - Молдовой, Грузией и Украиной.
  • Армения в последнее время укрепляет отношения со странами Запада. Это происходит на фоне ухудшения отношений с Россией - многие в Ереване считают, что Москва не выполнила своих союзнических обязательств по поддержке Армении в конфликте с Азербайджаном.
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