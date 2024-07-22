В Эстонии начинаются типовые испытания новых поездов

Об этом сообщила пресс-служба Elron, отметив, что новый электропоезд будет проходить испытания на перегонах между Пяэскюла-Палдиски и Пяэскюла-Турба на контактной сети 3кВ.

«Первый поезд должен пройти шесть тысяч километров без серьезных технических неполадок и без пассажиров, в течение этого времени будет оценена надежность и соответствие условиям договора», - сказал председатель правления компании Elron Лаури Бетлем.

«В типовых испытаниях примут участие поезда, ранее не эксплуатировавшиеся на железных дорогах Эстонии, что позволит определить их пригодность для эксплуатации на эстонской инфраструктуре и послужит основой для сертификации поезда. После успешного завершения типовых испытаний все новые поезда должны будут пройти пять тысяч километров в регулярном пассажирском движении. В итоге каждый поезд, прибывающий в Эстонию, пройдет не менее 70 различных тестов», - пояснил Бетлем.

Пассажирский электропоезд Škoda EMU 21Ev - это двухсистемный поезд, работающий как на контактной сети 3кВ, так и на контактной сети 25кВ. «Мы сможем протестировать поезд на существующей сети 3кВ, а с февраля - на контактной сети 25кВ, которую строит Eesti Raudtee между Тамсалу и Йыгева», - сообщил Бетлем.

«Мы планируем начать обслуживать пассажиров на маршруте Таллинн - Тарту новыми поездами в сентябре следующего года, когда владелец инфраструктуры Eesti Raudtee завершит электрификацию всего железнодорожного участка Тапа-Тарту».

В период с 2024 по 2026 год в Эстонию прибудут 16 новых электропоездов Škoda, 11 из которых будут поездами дальнего следования и 5 пригородными поездами. В поездах дальнего следования будет 236 сидячих мест, 15 мест для велосипедов, зона общественного питания и пронумерованные места.

В пригородных поездах 262 места, 18 мест для велосипедов. Освободившиеся на линии Таллинн-Тарту дизельные поезда помогут обслуживать маршруты из Таллинна в Нарву и Вильянди.