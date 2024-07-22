В Грузии вызывают на допросы воевавших в Украине против России добровольцев

В СГБ сообщили Би-би-си, что следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - 18-323 (подготовка терроризма) и 315 (заговор в целях насильственного изменения конституционного строя).

Раскрывать дальнейшие подробности в ведомстве отказались, ссылаясь на гриф секретности. Здесь не уточняют, сколько людей было вызвано на допрос в рамках следствия, но, согласно ведомству, их вызывают на допросы в качестве свидетелей.

Между тем, по данным телекомпании «Формула», за последнюю неделю на допросы были вызваны до десяти воевавших в Украине граждан Грузии. Большинство отказываться давать показания в СГБ, выражая недоверие ведомству и предпочитая допросы в суде в присутствии судьи-магистрата.

Один из немногих, кто пришел 22 июня в СГБ после вызова на допрос - Константин Джгамая, но и он после полученных в ведомстве разъяснений предпочел допрос в присутствии судьи. Показания в присутствии судьи уже дал Лаша Чигладзе.

«Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с госпереворотом, и в связи с этим ко мне есть какие-то вопросы», - сказал он телекомпании «Мтавари» после допроса.

Как те, кого вызывают на допрос, так и их адвокаты считают причиной вызовов на допрос участие грузинских бойцов в войне против России в Украине. Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим, отметив, что Чигладзе был награжден в Украине.