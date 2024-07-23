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Фото В центре Таллинна горело семиэтажное офисное здание

BNS
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Пожар на Пярнуском шоссе.
Пожар на Пярнуском шоссе. Фото: Pealtnägija foto.

В понедельник вечером в центре Таллинна открытым пламенем горело семиэтажное офисное здание, на его тушение спасателям понадобилось почти полтора часа.

В 22:58 в центр тревоги поступило сообщение, что пожар охватил семиэтажное офисное здание на Пярнуском шоссе в центре города. На вызов отреагировали профессиональные спасатели Кесклинна, Лиллекюла и Нымме, а также волонтеры-спасатели из Копли и Саку, передал Пыхьяский спасательный центр.

Пожар на Пярнуском шоссе.
Пожар на Пярнуском шоссе. Фото: Pealtnägija foto.
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