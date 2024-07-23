Фото В центре Таллинна горело семиэтажное офисное здание

В 22:58 в центр тревоги поступило сообщение, что пожар охватил семиэтажное офисное здание на Пярнуском шоссе в центре города. На вызов отреагировали профессиональные спасатели Кесклинна, Лиллекюла и Нымме, а также волонтеры-спасатели из Копли и Саку, передал Пыхьяский спасательный центр.