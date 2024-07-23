Харрис заручилась достаточной поддержкой для выдвижения кандидатом в президенты

«К вечеру понедельника Харрис поддержало по меньшей мере 2 579 делегатов, согласно данным AP, что больше, чем 1 976 делегатов, необходимых ей для победы в первом туре голосования», - пишет Associated Press.

«В то время как одобрения делегатов продолжают поступать, Харрис уже поддержало гораздо больше, чем 1 976 делегатов», - сообщает, в свою очередь, CNN.

Телекомпания отмечает, что ее подсчеты основаны на публичных заявлениях о поддержке со стороны делегатов и делегаций штатов, беседах с делегатами и собственных материалах.

Эти цифры не являются окончательными, а поддержка не означает официальной номинации - делегаты все еще должны проголосовать на съезде партии, который откроется 19 августа в Чикаго. При этом, как сообщает CNN, демократы надеются, что Харрис утвердят до 7 августа.

Сама Харрис заявила, что гордится тем, что заручилась широкой поддержкой.

«Я с нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время», - говорится в ее заявлении.

После объявления Джо Байдена об окончании борьбы за пост президента был зафиксирован всплеск пожертвований в кампанию Харрис, а ведущие демократы выстроились в очередь, чтобы поддержать ее кандидатуру.

Ранее стало известно, что за первые сутки вице-президент собрала рекордную сумму от доноров Демократической партии — 81 млн долларов, причем значительную часть пожертвований внесли мелкие доноры.