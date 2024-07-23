«С обидой на мир?»: как живут релоканты, вернувшиеся в Россию

В России, оказавшись в прежней стрессовой обстановке, бывшие эмигранты нашли выход в адаптации к войне, которая воспринимается ими как фоновое явление, говорит Кулешова: «Тем более, что российские власти прикладывают колоссальные усилия для создания ощущения благополучия. Украшают города, устраивают бесплатные концерты. Некоторые респонденты теперь получают более высокие зарплаты и занимают должности, которые ранее были для них недостижимы».

Большинство экс-релокантов замолчали, а часть - поддержали власти РФ

Антон (имя изменено - прим. ред.) отслужил год срочной службы в армии РФ больше десяти лет назад, у него осталось удручающее впечатление об этом времени. Начало войны он встретил с ужасом, призывая в соцсетях совершить вооруженную смену политического режима в РФ. Он искал различные пути для отъезда, совершив «небольшое путешествие» еще до мобилизации. Финансовая нестабильность вынудила его отказаться от переезда, а в 2023 году Антон пересмотрел свои взгляды.

«Я против Путина, против политических репрессий. Но это уже слишком далеко зашло. Мне очень тошно и больно от того, что я столько оплакивал Украину, а нытье про мир не работает», - сказал он, добавив, что покидать страну не хочет, а русские для него в любой ситуации будут своими. Теперь он выступает с противоположными тезисами в соцсетях, призывая сменить политический режим в Украине.