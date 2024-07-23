Аналитик: как изменились цены на строительство во втором квартале

По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года индекс цен на строительство повысился по сравнению с первым кварталом на 0,7% и в сравнении с тем же периодом 2023 года - на 2,2%.

Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус отметил, что во втором квартале на индекс цен на строительство по сравнению с тем же периодом 2023 года прежде всего повлиял рост зарплат строителей на 7,2%, что повлияло на изменение индекса более чем наполовину.

«В сравнении с первым кварталом этого года расходы на рабочую силу увеличились на 1,3%, расходы на механизмы - на 2,4%, материалы подорожали на 0,2%. Рост цен на машины произошел прежде всего за счет увеличения расходов на аренду малых механизмов, а рост цен на материалы - за счет несколько возросших цен на древесину», - объяснил Паулус.

Фото: Департамент статистики.

Во втором квартале индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы повысился по сравнению с первым кварталом 2024 года на 0,6% и по сравнению с тем же кварталом прошлого года - на 0,8%.

Фото: Департамент статистики.

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов и подразделяется на три основные группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчете индекса цен на строительство учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчете индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Индекс цен на строительство» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получения обзора текущего состояния экономики Эстонии.

Смотрите также раздел цен.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.