Правление Рийгикогу оформило изменения в составе парламента

Правление парламента постановило, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Йоко Алендер, Эркки Кельдо, Юргена Лиги (все - Партия реформ) и Лийзы Пакоста («Ээсти 200») были приостановлены в связи с их назначением в правительство, замещающие их члены Андо Кивиберг («Ээсти 200»), Ирина Тальвисте, Раймонд Тамм и Мадис Тимпсон (все - Партия реформ) со вторника станут членами Рийгикогу.