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Правление Рийгикогу оформило изменения в составе парламента

BNS
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Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

В понедельник, 22 июля, правление Рийгикогу официально оформило изменения в составе парламента, связанные с назначением нового правительства.

Правление парламента постановило, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Йоко Алендер, Эркки Кельдо, Юргена Лиги (все - Партия реформ) и Лийзы Пакоста («Ээсти 200») были приостановлены в связи с их назначением в правительство, замещающие их члены Андо Кивиберг («Ээсти 200»), Ирина Тальвисте, Раймонд Тамм и Мадис Тимпсон (все - Партия реформ) со вторника станут членами Рийгикогу.

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